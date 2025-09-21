À l’issue de la victoire de l’ASSE face à Reims, des supporters ont cru voir Pierre Ekwah, officiellement en arrêt de travail, célébrer dans le vestiaire. Sauf que ce n’était pas lui…

Samedi soir, l’AS Saint-Étienne a remporté un succès crucial face au Stade de Reims (3-2), mais dans l’ombre de cette victoire se trouve une absence remarquée : celle de Pierre Ekwah, aux abonnés absents depuis plusieurs semaines. Alors que les Verts célèbrent leur invincibilité et confortent leur position en tête du championnat, le milieu de terrain, officiellement en arrêt de travail, a alimenté toutes sortes de spéculations.

Ekwah confondu avec un ado de 16 ans

Dès la fin du match, une rumeur a enflé sur les réseaux sociaux : certains supporters affirmaient avoir aperçu Ekwah au milieu des vestiaires en pleine célébration. Les captures d’écran et commentaires se sont multipliés, témoignant de l’attention portée à chaque mouvement des joueurs, et particulièrement à celui qui cristallise depuis quelques semaines les critiques

Mais rapidement, la vérité est tombée. Selon Peuple-Vert.fr, il ne s’agissait pas de Pierre Ekwah, mais de Maël Massé, jeune gardien du centre de formation âgé de 16 ans, qui accompagnait le groupe. Une confusion qui en dit long sur le cas Ekwah : sa simple mention a suffi à créer l’effervescence.