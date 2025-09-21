ASSE – Stade de Reims : Stassin signe un doublé, Miladinovic épate, Larsonneur décisif… les notes des Verts
Laurent Hess
21 septembre 2025

L’ASSE est venue à bout du Stade de Reims (3-2) dans un Chaudron en ébullition, au terme d’un match intense marqué par le doublé de Lucas Stassin, le bijou d’Igor Miladinovic et les arrêts de Gautier Larsonneur. Voici nos notes pour les Verts…

LARSONNEUR (7)

Le kop nord ne s’y est pas trompé en scandant son nom : le portier des Verts a fait taire les critiques en réalisant une prestation de haut vol, avec plusieurs parades et des sorties courageuses. Décisif.

BERNAUER (6)

Ferreira blessé à l’échauffement, Bernauer a pris sa place sur la droite de la défense. Et il a encore remarquablement dépanné. Sa façon de fêter les buts et la victoire en dit long sur sa détermination. Exemplaire.

LAMBA (6)

L’arbitre ne lui a pas fait de cadeau en le sanctionnant d’un penalty pour une main imaginaire. Mais le reste du temps, le jeune portugais a été solide, avec aussi une belle ouverture pour Boakye (55e). Son meilleur match depuis son arrivée.

NADE (7)

Dans la lignée de ses dernières prestations, le robuste gaucher a encore tenu la baraque. Et alors que l’ASSE était mal entrée dans la partie, c’est lui qui a sonné la révolte avec cette montée pleine de hargne qui a débouché sur l’ouverture du score de Stassin.

ANNAN (5,5)

De retour de blessure, le Ghanéen a débuté alors qu’il était prévu qu’il soit sur le banc. Quelques absences, mais il a tenu tout le match et s’est illustré par une ouverture pour Boakye (32e).

TARDIEU (6)

En sentinelle, il a d’abord eu du mal à endiguer les vagues rémoises. Mais il est monté en puissance après l’ouverture du score. Sa justesse et son expérience font du bien.

MILADINOVIC (7)

Le Serbe a honoré sa première titularisation en Vert. Il a justifié la confiance d’Horneland en marquant un superbe but d’une frappe en lucarne, et en effectuant plusieurs actions de classe. La bonne surprise de ce début de saison, c’est lui !

EL JAMALI (5), puis JABER

El Jamali est entré dans le match sans faire de complexes, et c’est lui qui a allumé la première mèche. Mais il a assez vite disparu. Remplacé par JABER, dont l’entrée a permis de stabiliser davantage l’équipe.

CARDONA (6), puis OLD

Cardona a signé une nouvelle passe décisive en servant Stassin sur un plateau sur l’ouverture du score. Il a ensuite fait parler sa technique et son sens du collectif sur plusieurs actions dangereuses, mais il a raté une balle de 4-1, un peu trop court, à bout portant (65e). Remplacé par OLD.

STASSIN (7), puis DUFFUS

Après son but à Clermont (2-1), Stassin a signé un doublé, avec un but de renard des surfes et un autre d’une jolie frappe enroulée du droit. Ovationné à son remplacement par DUFFUS.

BOAKYE (5), puis DAVITASHVILI

Positionné à gauche, Boakye a mal négocié deux situations de contres (7e, 14e). Avant de perdre deux face à face avec Jaouen (32e, 552e). Ce n’était pas son match ! Remplacé par DAVITASHVILI, peu en vue.

ASSE – Stade de Reims : Stassin signe un doublé, Miladinovic épate, Larsonneur décisif… les notes des Verts
