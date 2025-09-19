L’ASSE sera attendue mardi à Amiens…

Après avoir reçu Reims samedi, l’ASSE se déplacera à Amiens mardi prochain. Un rendez-vous évoqué devant les caméras du Courrier Picard par Thomas Monconduit et Victor Lobry, alors qu’Amiens se déplace ce vendredi à Laval.

« C’est toujours intéressant de recevoir un gros club comme Saint-Etienne, avec la ferveur qui entoure ce club, a expliqué Monconduit. Je sais que le stade sera plein, j’espère qu’il ne sera pas que vert puisqu’on sait comme ça se passe à l’extérieur quand Saint-Etienne joue… Après, moi, à titre perso, j’ai encore des potes qui jouent dans l’équipe adverse. J’ai donc hâte de les revoir aussi. Les Verts, cette année, contre toutes les équipes, ce sont eux les favoris. Les ingrédients à mettre pour espérer faire douter Sainté, c’est un peu tout ce qu’on met contre les équipes qui sont soi-disant meilleures que nous. Il faudra forcément de l’agressivité, il faudra faire des courses. Il faudra aussi savoir poser le jeu et leur poser des difficultés tactiques. Les ingrédients qu’on met contre Sainté, c’est ceux que l’on doit mettre contre les autres. »

Monconduit et Lobry ont déjà la tête à Sainté

Autre ancien Vert, Victor Lobry abonde dans le même sens. « J’ai hâte de recevoir les Verts. C’est des matches qui nous réussissent quand même plus ou moins bien depuis le début. On a vu avec la réception de Reims (2-2) ou qu’on est allé au Red Star (victoire picarde 3-1) que quand c’est des équipes qui ont l’habitude de faire le jeu, on arrive à les contrer. A nous de répéter ça et de mettre l’engagement nécessaire d’un match de Ligue 2. Il faudra répondre présent et jouer ce match à fond. » Voilà qui promet !