L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a procédé à quelques changements dans son onze de départ pour le match à Amiens, ce soir, à 20h30.

Trois jours après s’être imposé à Geoffroy-Guichard face au Stade de Reims (3-2), l’ASSE remet déjà le couvert en Ligue 2. Les Verts sont ce soir à Amiens, 5e de Ligue 2 à cinq longueurs. L’objectif sera bien évidemment de s’imposer pour conserver la pole position que convoite le Red Star (qui accueillera Troyes au même moment). Pour cette rencontre, même s’il a déclaré en conférence de presse qu’il aimerait toujours aligner les mêmes joueurs, Eirik Horneland a procédé à quelques changements par rapport au onze qui a débuté le match contre Reims samedi. Jaber remplace El-Jamali au milieu alors que Davitashvili prend la place de Cardona en attaque.

ASSE : Larsonneur – Bernauer, Lamba, Nadé, Annan – Jaber, Tardieu, Miladinovic – Boakye, Stassin, Davitashvili.