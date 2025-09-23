ASSE : qui sont les véritables concurrents pour le titre en Ligue 2 ?

L’AS Saint-Étienne a pris un départ solide dans ce championnat de Ligue 2 version 2025-2026. Invaincus après plusieurs journées et déjà en tête du classement, les Verts d’Eirik Horneland apparaissent comme les grands favoris pour retrouver la Ligue 1. Mais qui sont leurs véritables concurrents pour le titre et la montée directe ? Red Star, Reims et Montpellier se dessinent comme les principaux rivaux, chacun avec ses forces… et ses faiblesses.

Saint-Étienne, un projet solide autour d’Horneland

Nommé en décembre 2024, Eirik Horneland a imposé sa patte à l’ASSE. Entouré de ses adjoints Hassan El-Fakiri et Andrea Loberto, le coach norvégien a su trouver un équilibre entre solidité défensive et ambitions offensives.

Son effectif, renforcé cet été, s’appuie sur des profils variés : la percussion de Zuriko Davitashvili, la fiabilité défensive de Mickaël Nada ou encore l’apport d’un milieu plus structuré avec Jaber. Résultat : les Verts allient régularité et confiance. Le danger principal ? La gestion des blessures et la pression d’un club attendu au tournant chaque week-end.

Red Star, l’outsider ambitieux

Le Red Star, deuxième du classement à une longueur de l’ASSE, est emmené par Grégory Poirier, artisan de la montée réussie de Martigues par le passé. Le coach sait construire des dynamiques positives et tirer le meilleur d’un groupe limité en moyens mais riche en motivation.

Dans son effectif, des joueurs comme Kémo Cissé, Kevin Cabral ou encore Saîf-Eddine Khaoui apportent vitesse et créativité. Le Red Star joue sans pression médiatique, un atout dans la course au titre. Mais la profondeur de banc reste une interrogation : sur la durée d’une saison de 34 journées, le manque d’expérience à ce niveau peut peser.

Troyes une équipe qui peut être constante

L’ESTAC peut compter sur plusieurs atouts pour s’imposer comme un rival sérieux de l’ASSE. Sous la houlette de Stéphane Dumont, l’équipe a trouvé une organisation tactique solide, souvent difficile à bouger. Troyes dispose de joueurs fiables comme Ismaël Boura ou Martin Adeline. Troyes dispose également d’une expérience récente de la Ligue 1, qui se traduit par une certaine maturité dans la gestion des matchs serrés. À domicile, l’ESTAC reste traditionnellement performant et capable de faire plier les gros du championnat. Enfin, le club aubois bénéficie d’un effectif équilibré, avec des jeunes prometteurs bien encadrés par des joueurs plus aguerris, ce qui lui permet de mêler fraîcheur et maîtrise dans ses prestations.

Reims, un effectif taillé pour la remontée

Relégué de Ligue 1, le Stade de Reims a confié son banc à Karel Geraerts, ancien entraîneur de l’Union Saint-Gilloise et de Schalke, avec un objectif clair : rebondir immédiatement.

Dans l’effectif, deux noms attirent l’attention : Teddy Teuma, capitaine expérimenté au milieu, et Keito Nakamura, international japonais qui apporte vitesse et percussion. Autour d’eux gravitent des renforts solides comme Nicolas Pallois ou Ewen Jaouen.

Mais tout n’est pas parfait : Nakamura a connu un éloignement temporaire du groupe, et Teuma a déjà été au cœur de tensions par le passé. De plus, l’adaptation à la rugosité de la Ligue 2 demande du temps. Reims reste néanmoins armé pour jouer le podium, voire contester directement l’ASSE si la régularité s’installe.

Montpellier, l’expérience de Savanier

Relégué lui aussi, le MHSC a confié les rênes à Zoumana Camara, ancien adjoint du PSG. Sa mission : redonner une identité à un groupe traumatisé par la chute en Ligue 2.

L’argument majeur du club reste son capitaine emblématique, Téji Savanier. Meneur technique, maître sur coups de pied arrêtés, il incarne l’expérience et le caractère. Autour de lui, Montpellier a recruté pour équilibrer son effectif, misant sur des profils comme Nathanaël Mbuku ou Alexandre Mendy.

Le MHSC dispose d’une structure solide et d’une tradition de formation, mais devra éviter le piège classique des relégués : sous-estimer la difficulté d’un championnat très physique. La dépendance à Savanier peut aussi être une faiblesse si le meneur connaît un coup de mou.

Le verdict

À ce stade de la saison, l’ASSE est bien en avance dans la course au titre : régularité, équilibre et dynamique collective plaident en sa faveur. Red Star et Troyes incarnent les rivaux les plus directs, avec un enthousiasme contagieux et une vraie dynamique. Reims reste le concurrent le plus armé individuellement, à condition de retrouver de la stabilité interne, tandis que Montpellier peut s’appuyer sur l’expérience de Savanier mais devra prouver qu’il a digéré la descente.

La saison est longue, mais une chose est claire : les Verts, pour décrocher le Graal, devront se méfier de chaque faux pas.