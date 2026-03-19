ASSE : coup dur pour Annecy avant le choc contre Saint-Étienne, un boulevard s’ouvre pour mettre la pression sur Troyes !

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L’AS Saint-Étienne pourrait bien avoir une énorme carte à jouer ce week-end en Ligue 2. À quelques jours du choc face au FC Annecy, les voyants sont au vert pour les Verts… et au rouge pour leur adversaire.

Entre fatigue, suspension et incertitudes physiques, Annecy arrive dans le Chaudron avec un effectif fragilisé. Une situation idéale pour les hommes de Saint-Étienne, qui peuvent en profiter pour mettre la pression sur ESTAC Troyes dans la course au classement.

Un calendrier qui plombe Annecy

Le timing n’aurait pas pu être pire pour Annecy. Battus par Troyes (1-2) après un match intense, les Haut-Savoyards doivent enchaîner sans répit avec un déplacement à Geoffroy-Guichard.

Un enchaînement difficile, d’autant plus que l’ASSE a bénéficié de trois jours de récupération supplémentaires. Un avantage non négligeable dans un match où l’impact physique sera déterminant.

Valentin Jacob suspendu, premier coup dur

Premier problème pour Laurent Guyot : l’absence de Valentin Jacob.

Expulsé dans les toutes dernières secondes face à Troyes, le milieu offensif sera automatiquement suspendu pour ce déplacement.

Un coup dur pour Annecy, qui perd une option précieuse en sortie de banc, capable de dynamiser les fins de match.

Kouadio incertain, une inquiétude de plus

Autre mauvaise nouvelle : l’état physique de Julien Kouadio.

Très en vue face à Troyes, notamment avec une passe décisive, le latéral gauche a dû quitter ses partenaires sur blessure après un choc à la cheville. Sa participation reste très incertaine.

Une absence qui pourrait peser lourd, tant son activité sur le côté est essentielle dans le système annecien.

Un contexte idéal pour l’ASSE

Avec un adversaire diminué et moins frais physiquement, l’ASSE se retrouve dans une position idéale pour frapper fort.

Dans un Chaudron toujours aussi bouillant, les Verts auront l’occasion de capitaliser sur ces conditions favorables pour faire la différence.

Une pression maximale sur Troyes

Au-delà de la rencontre, l’enjeu est clair : mettre la pression sur Troyes dans la lutte au classement.

Une victoire permettrait à Saint-Étienne de continuer sa dynamique et d’envoyer un message fort à ses concurrents directs.

Tous les voyants sont au vert… reste désormais à transformer cette opportunité en résultat.