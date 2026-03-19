À LA UNE DU 19 MAR 2026
[16:35]RC Lens : les Sang et Or crient au scandale après la liste de Didier Deschamps
[16:18]OL : Textor réclame 55 M€ aux Gones !
[16:00]OM : un retour inattendu se profile déjà en coulisses…
[15:30]ASSE : coup dur pour Annecy avant le choc contre Saint-Étienne, un boulevard s’ouvre pour mettre la pression sur Troyes !
[15:00]ASSE : Aouchiche dit oui aux Verts et relance sa carrière !
[14:40]FC Nantes : une série inquiétante pour Vahid Halilhodzic avant Strasbourg 
[14:20]ASSE : coup dur évité pour Le Cardinal, Montanier dévoile les vraies raisons du déclassement de Moueffek
[14:00]OM Mercato : McCourt jubile, Benatia validé après deux ventes déjà gagnantes ?
[13:40]RC Lens – PSG : le choc finalement reporté ?
[13:20]ASSE : coup dur pour Montanier, la meilleure recrue estivale encore absente
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : coup dur pour Annecy avant le choc contre Saint-Étienne, un boulevard s’ouvre pour mettre la pression sur Troyes !

Par Louis Chrestian - 19 Mar 2026, 15:30
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

L’AS Saint-Étienne pourrait bien avoir une énorme carte à jouer ce week-end en Ligue 2. À quelques jours du choc face au FC Annecy, les voyants sont au vert pour les Verts… et au rouge pour leur adversaire.

Entre fatigue, suspension et incertitudes physiques, Annecy arrive dans le Chaudron avec un effectif fragilisé. Une situation idéale pour les hommes de Saint-Étienne, qui peuvent en profiter pour mettre la pression sur ESTAC Troyes dans la course au classement.

Un calendrier qui plombe Annecy

Le timing n’aurait pas pu être pire pour Annecy. Battus par Troyes (1-2) après un match intense, les Haut-Savoyards doivent enchaîner sans répit avec un déplacement à Geoffroy-Guichard.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Un enchaînement difficile, d’autant plus que l’ASSE a bénéficié de trois jours de récupération supplémentaires. Un avantage non négligeable dans un match où l’impact physique sera déterminant.

Valentin Jacob suspendu, premier coup dur

Premier problème pour Laurent Guyot : l’absence de Valentin Jacob.

Expulsé dans les toutes dernières secondes face à Troyes, le milieu offensif sera automatiquement suspendu pour ce déplacement.

Un coup dur pour Annecy, qui perd une option précieuse en sortie de banc, capable de dynamiser les fins de match.

Kouadio incertain, une inquiétude de plus

Autre mauvaise nouvelle : l’état physique de Julien Kouadio.

Très en vue face à Troyes, notamment avec une passe décisive, le latéral gauche a dû quitter ses partenaires sur blessure après un choc à la cheville. Sa participation reste très incertaine.

Une absence qui pourrait peser lourd, tant son activité sur le côté est essentielle dans le système annecien.

Un contexte idéal pour l’ASSE

Avec un adversaire diminué et moins frais physiquement, l’ASSE se retrouve dans une position idéale pour frapper fort.

Dans un Chaudron toujours aussi bouillant, les Verts auront l’occasion de capitaliser sur ces conditions favorables pour faire la différence.

Une pression maximale sur Troyes

Au-delà de la rencontre, l’enjeu est clair : mettre la pression sur Troyes dans la lutte au classement.

Une victoire permettrait à Saint-Étienne de continuer sa dynamique et d’envoyer un message fort à ses concurrents directs.

Tous les voyants sont au vert… reste désormais à transformer cette opportunité en résultat.

ASSEES Troyes ACFC Annecy

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, ES Troyes AC, FC Annecy