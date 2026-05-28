FC Nantes : un dossier chaud des Kita se dirige vers un club de Ligue 1

Longtemps cité parmi les clubs intéressés par Demba Ba, le FC Nantes voit désormais Le Havre accélérer sérieusement dans le dossier du dirigeant de Dunkerque pour succéder à Mathieu Bodmer au poste de directeur sportif.

Le marché des directeurs sportifs s’anime en Ligue 1. Alors que le FC Nantes figurait parmi les clubs attentifs au profil de Demba Ba, comme révélé sur notre site, c’est finalement Le Havre qui est aujourd’hui en pole position pour s’attacher les services de l’actuel président délégué de l’USL Dunkerque.

Selon les informations de L’Équipe, le club normand a fait de l’ancien attaquant international sénégalais sa priorité pour succéder à Mathieu Bodmer, sur le départ après avoir structuré le projet havrais depuis la Ligue 2 jusqu’au maintien en Ligue 1.

Les discussions entre les deux parties seraient avancées, même si aucun accord définitif n’a encore été trouvé à ce stade. Le profil de Demba Ba, aujourd’hui en pleine montée en puissance dans le rôle de dirigeant à Dunkerque, séduit particulièrement les dirigeants du HAC.

Un profil déjà courtisé, Nantes en embuscade

Avant l’accélération havraise, le FC Nantes faisait partie des clubs ayant étudié la piste Demba Ba, à l’image d’autres formations de Ligue 1 en quête d’un nouveau souffle dans leur organisation sportive. L’ancien joueur de Chelsea s’est en effet imposé à Dunkerque comme un dirigeant structurant, capable de faire émerger une stratégie de valorisation d’effectif et de développement global du club.

Lorient s’était également positionné par le passé, confirmant l’intérêt croissant autour de son profil dans le paysage du football français.

Le Havre séduit par le modèle Dunkerque

À Dunkerque, Demba Ba s’est distingué par une politique de recrutement efficace et une capacité à générer de la valeur sur le marché, avec des exemples comme Gessime Yassine ou Naatan Skyttä. Sous son impulsion, le club nordiste a connu une progression sportive notable, frôlant même la montée en Ligue 1 et atteignant des performances marquantes en Coupe de France avec une demi-finale contre le PSG en 2025.

Le Havre voit en lui un successeur crédible à Mathieu Bodmer, dans une logique de continuité mais aussi de modernisation du projet sportif.

Vers une bascule dans l’organigramme havrais ?

Si l’accord venait à être finalisé, Demba Ba pourrait arriver accompagné de Romain Decool, actuel responsable du recrutement à Dunkerque, également évoqué dans les discussions.

Le dossier reste ouvert, mais Le Havre apparaît désormais en position dominante, tandis que le FC Nantes et les autres clubs intéressés semblent avoir pris du retard dans la course.