Si l’ASSE compte réenclencher la marche avant contre Annecy, les Verts seront bien soutenus ce samedi à Geoffroy-Guichard (20h).

Après un nul décevant à Grenoble (0-0), l’ASSE cherche à retrouver le chemin de la victoire. Et ce samedi, à Geoffroy-Guichard, les Verts ne seront pas seuls face à Annecy (20h). Comme le rapporte le site officiel du club, l’école de La Clayette, située à 120 kilomètres de Saint-Étienne, a mobilisé ses élèves pour venir soutenir l’équipe. « Une école à 120 kilomètres de Saint-Étienne + une maîtresse fan des Verts = une vague d’élèves contaminés par la fièvre stéphanoise ! » explique le club.

L’ASSE compte sur toutes ses forces vives

Un enthousiasme contagieux qui pourrait bien galvaniser les joueurs de l’ASSE. Ce soutien inhabituel représente un renfort moral de poids pour Montanier et son groupe. L’énergie de ces jeunes supporters pourrait créer une atmosphère singulière au stade, stimulant les Verts à enclencher à nouveau la marche avant et à corriger le tir après leur prestation timide à Grenoble.

Un lien indéfectible entre les Verts et leurs supporters

Au-delà du spectacle, cette mobilisation rappelle l’importance du lien entre le club et ses supporters, même les plus jeunes. À travers ce geste, l’ASSE montre que sa communauté s’étend bien au-delà de Saint-Étienne, et que la passion pour le club peut toucher tous les coins de la région. Montanier et son équipe auront donc un appui supplémentaire ce samedi, sous la forme d’une vague de chants et de soutien venue de La Clayette. Une preuve que, parfois, le renfort le plus inattendu peut être le plus motivant.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2