ASSE : Pluie de bonnes nouvelles pour Montanier après la trêve !

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À l’approche du sprint final en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne peut enfin entrevoir le bout du tunnel. Malgré une infirmerie bien remplie ces dernières semaines, plusieurs retours importants se précisent pour Philippe Montanier. De quoi nourrir de vrais espoirs avant les six dernières journées décisives de la saison.

Un dernier effort avant la trêve

Avant de souffler, les Verts devront encore livrer bataille face à FC Annecy. Une rencontre loin d’être anodine, alors que l’effectif stéphanois reste diminué par plusieurs absences majeures.

Depuis plusieurs semaines, certains joueurs sont annoncés proches d’un retour sans pour autant réapparaître dans le groupe. Mais cette fois, les signaux sont au vert : la dynamique est enfin positive en interne.

Chico Lamba en approche

Le retour le plus imminent concerne Chico Lamba. Le jeune défenseur portugais a repris du rythme avec la réserve le week-end dernier.

Encore un peu juste physiquement pour débuter, il pourrait néanmoins réintégrer le groupe très rapidement. Une première étape avant de retrouver son niveau du début de saison, où il s’était imposé comme une vraie révélation.

Le flou autour de Le Cardinal

Du côté de Julien Le Cardinal, la prudence reste de mise. Sorti par précaution lors du dernier match au Stade des Alpes, le défenseur s’entraîne encore à l’écart.

Sa présence face à Annecy reste incertaine. Mais une chose est sûre : le staff ne prendra aucun risque avec celui qui est devenu un élément clé du dispositif stéphanois, surtout à l’approche du sprint final.

Jaber sur le retour, sans précipitation

Même logique pour Mahmoud Jaber. Absent depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain arrive au terme de sa réathlétisation.

Son retour se rapproche fortement, mais là encore, le club préfère jouer la carte de la prudence. Une décision logique au vu des enjeux de cette fin de saison.

Des retours majeurs après la trêve

C’est surtout après la trêve internationale que les bonnes nouvelles pourraient s’accélérer.

Maxime Bernauer est attendu de retour dans les séances collectives. Sa polyvalence pourrait offrir de précieuses options à Montanier dans le money time.

Dans les cages, Gautier Larsonneur travaille intensément pour revenir dès le déplacement à Nancy. Un renfort de poids pour stabiliser la défense.

Encore un peu de patience pour certains

Tout n’est pas encore réglé pour autant. Florian Tardieu et Nadir El-Jamali devraient encore manquer plusieurs semaines de compétition.

Leur retour avant la fin de saison reste incertain, mais l’espoir demeure.

Un sprint final relancé ?

Avec ces retours progressifs, l’ASSE pourrait aborder les dernières journées avec un effectif enfin compétitif.

De quoi relancer totalement les ambitions des Verts et offrir à Philippe Montanier des solutions supplémentaires au moment le plus crucial de la saison.