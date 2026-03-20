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FRANCE

ASSE : Montanier prêt à revoir ses plans contre Annecy, un titulaire sous pression

Par Laurent Hess - 20 Mar 2026, 19:08
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Le match nul ramené de Grenoble (0-0) a laissé des traces dans les rangs de l’AS Saint-Étienne. Après cinq victoires consécutives depuis son arrivée, Philippe Montanier a vu son équipe marquer le pas… et surtout afficher une animation offensive jugée trop pauvre. Ce qui pourrait l’inciter à trancher…

Ce constat, le technicien stéphanois n’a pas cherché à le minimiser. « Je ne suis pas satisfait de ce qu’on a proposé sur le plan offensif », a-t-il lâché après la rencontre. À quelques jours de la réception d’Annecy, l’entraîneur des Verts pourrait donc revoir ses plans… et un titulaire semble désormais menacé.

Montanier attend plus de Miladinovic

Sorti assez tôt à Grenoble, comme déjà face au Red Star (2-0), Igor Miladinovic traverse une période plus délicate. Positionné dans un rôle offensif, le milieu serbe peine à peser sur les rencontres ces dernières semaines.

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Montanier a envoyé un message limpide à son joueur :
« Igor est un joueur offensif. J’attends donc de lui qu’il soit influent sur l’aspect offensif. »

Une déclaration qui en dit long sur l’exigence du coach et sur l’avenir immédiat du joueur dans le onze. Dans une fin de saison où chaque détail peut faire basculer la course à la montée, l’ASSE ne peut plus se permettre d’aligner des éléments en manque d’impact dans le dernier tiers du terrain.

Moueffek ou Duffus : plusieurs scénarios à l’étude

Face à Annecy, Philippe Montanier dispose de plusieurs options pour dynamiser son animation offensive. La première pourrait être la relance d’Aïmen Moueffek, récemment déclassé dans la hiérarchie mais toujours considéré comme un élément capable d’apporter du volume et de la percussion.

Autre piste possible : une option clairement plus offensive avec la titularisation de Joshua Duffus sur l’aile gauche. Ce choix permettrait de repositionner Zuriko Davitashvili dans un rôle de numéro 10, plus axial, afin d’apporter davantage de créativité entre les lignes.

Ce schéma avait déjà été tenté en cours de match à Grenoble, sans réel succès. Mais Montanier pourrait décider de le tester d’entrée cette fois, avec l’idée de surprendre Annecy et de mettre rapidement la pression sur la défense adverse.

Une réaction attendue

Toujours 2e de Ligue 2, l’ASSE sait qu’elle doit rapidement retrouver de l’efficacité pour éviter de laisser filer des points précieux. Le match face à Annecy représente une occasion idéale de relancer la machine avant la trêve internationale.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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