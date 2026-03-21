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ASSE – Annecy : la compo de Montanier a fuité !

Par Fabien Chorlet - 21 Mar 2026, 08:10
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Philippe Montanier
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Voici la compo probable de l’ASSE pour la réception ce samedi (20h) d’Annecy, comptant pour la 28e journée de Ligue 2.

L’AS Saint-Étienne a concédé ses premiers points depuis l’arrivée de Philippe Montanier samedi dernier sur la pelouse de Grenoble (0-0), mettant fin à sa série de cinq victoires d’affilées. Toujours deuxièmes au classement, les Verts accueillent ce samedi (20h) Annecy, avec l’objectif de se venger de la lourde défaite du match aller (4-0).

Montanier ne compte pas changer son onze

Toujours privés de nombreux joueurs (Gautier Larsonneur, Maxime Bernauer, Mahmoud Jaber, Nadir El Jamali, João Ferreira, Lassana Traoré, Djylian N’Guessan, Florian Tardieu), le coach stéphanois, Philippe Montanier, devrait aligner le même onze que face à Grenoble, selon L’Équipe, avec une attaque composée de Zuriko Davitashvili, Irvin Cardona et Lucas Stassin. De retour dans le groupe des Verts après deux mois d’absence, Chico Lamba devrait débuter sur le banc.

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Les compos probables

ASSE : Maubleu – Pedro, Le Cardinal, Nadé, Old – Miladinovic, Kanté, Boakye – Cardona, Stassin, Davitashvili.

Annecy : Escales – Lajugie, Drouhin, Kouadio – Rowe, Casadei, Kashi, Billemaz – Hbouch, Rambaud, Gomes.

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