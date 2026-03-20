Philippe Montanier a reçu plusieurs bonnes nouvelles avant le match entre l’ASSE et Annecy à Geoffroy-Guichard (samedi, 20h).

À la veille du du match contre le FC Annecy (20h), Philippe Montanier peut se féliciter d’une série de bonnes nouvelles à l’ASSE. La première concerne la montée en Ligue 1. À ce sujet, les algorithmes et les données analytiques de la L2 sont clairs : l’ASSE dispose de 77,6 % de chances de finir dans le top 2 et 91 % dans le top 3 après 27 journées.

Avec 50 points au compteur, les Verts sont au coude-à-coude avec Troyes pour la montée directe, promettant un sprint final intense et passionnant. Sur le plan sportif, les chiffres plaident également en faveur des Verts. L’ASSE reçoit ce samedi Annecy, qui reste sur deux revers et affiche le pourcentage de passes réussies le plus faible de L2 cette saison (73,1 %). À l’inverse, l’ASSE domine le championnat avec 86,3 % de passes réussies, un indicateur fort de contrôle et de maîtrise du jeu.

Les Green Angels interdits mais présents !

Mais le soutien à l’ASSE ne se limite pas aux statistiques. La tribune Jean Snella étant interdite samedi soir, les Green Angels ont trouvé un moyen original de rester aux côtés de l’équipe. Sur leurs réseaux sociaux, ils ont annoncé qu’ils viendraient accueillir les joueurs à leur arrivée à Geoffroy-Guichard et qu’une diffusion sur écran géant du match serait mise en place sur le parvis derrière la tribune.

Une mobilisation qui promet de créer une atmosphère unique et motivante pour les Verts. Entre données favorables, contexte sportif encourageant et mobilisation des supporters, Montanier dispose de toutes les cartes pour lancer son équipe sur la voie du succès face à Annecy.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2