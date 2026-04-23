Cité comme potentiel futur entraîneur de l’OM, Andoni Iraola sera libre en fin de saison et Marseille n’est pas une piste totalement écartée.

Et si l’OM tentait un nouveau coup à la Roberto De Zerbi ? Alors que l’avenir du banc marseillais reste un sujet brûlant, le nom d’Andoni Iraola circule avec insistance. Libre en fin de saison, le technicien espagnol attire déjà de nombreux prétendants… mais Marseille n’a pas dit son dernier mot.

Iraola muet devant Crystal Palace

Sur le papier, le dossier semble pourtant compliqué pour l’OM. La concurrence est bien réelle, notamment en Premier League. Selon le journaliste Sébastien Vidal, Crystal Palace a déjà fait d’Iraola sa priorité pour la saison prochaine. Et les Eagles ne veulent pas perdre de temps. En cas d’échec, le club londonien préparerait déjà des alternatives solides, comme Ruben Amorim, récemment libre après son départ de Manchester United.

D’autres pistes, comme Frank Lampard, sont également évoquées : « Crystal Palace prépare déjà un plan B. Sans réponse d’Andoni Iraola, les Eagles explorent la piste Ruben Amorim, libre depuis son départ de Manchester United. D’autres noms comme Frank Lampard circulent, mais Iraola reste la priorité. »

De Zerbi a montré la voie à l’OM

Un casting prestigieux, qui confirme la cote élevée d’Iraola sur le marché. Mais malgré cette concurrence, l’OM garde un espoir. Et il repose sur un précédent encore frais dans les mémoires. Il y a deux ans, Roberto De Zerbi avait lui aussi été courtisé par des clubs majeurs comme le Borussia Dortmund et même Manchester United. Beaucoup imaginaient alors l’Italien filer vers un cador européen. Finalement, c’est Marseille qui avait réussi à faire la différence, grâce à un projet convaincant et une vision claire.

Pourquoi pas un scénario similaire avec Iraola ? Les supporters veulent y croire en poussent en ce sens sur les réseaux. Le profil de l’Espagnol correspond en tout cas à l’ADN recherché : jeu intense, pressing haut, identité forte. Autant d’éléments capables de séduire un club en quête de renouveau. Reste désormais à savoir si l’OM saura convaincre face à la puissance financière et sportive de ses concurrents. Car une chose est sûre : sur ce dossier, Marseille part de loin… mais a déjà prouvé que rien n’était impossible.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)