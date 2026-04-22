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FRANCE

PSG – FC Nantes : Halilhodzic écarte un joueur à la dernière minute

Par Fabien Chorlet - 22 Avr 2026, 19:00
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Vahid Halilhodzic

Le coach du FC Nantes, Vahid Halilhodzic, a laissé Amady Camara en tribunes pour le match face au PSG.

En très danger pour son maintien en Ligue 1, le FC Nantes joue ce mercredi (19h) son match en retard de la 26e journée de Ligue 1 face au Paris Saint-Germain. Un déplacement périlleux pour les Canaris, qui tenteront de créer l’exploit au Parc des Princes, comme l’a fait l’Olympique Lyonnais dimanche dernier (1-2).

Camara laissé en tribunes par Halilhodzic !

Pour ce choc face au champion d’Europe en titre, l’entraîneur des Canaris, Vahid Halilhodzic, a fait des choix forts dans son onze de départ en repassant à une défense à cinq et en titularisant notamment Mathieu Acapandié et Louis Leroux.

Le technicien franco-bosnien a, par ailleurs, décidé de sortir Amady Camara de son groupe. Présent dans le groupe initial, l’attaquant malien ne figure pas sur la feuille de match et assistera donc à cette rencontre en tribunes comme son coach, suspendu après son coup de sang face au Stade Brestois (1-1).

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