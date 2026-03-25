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FRANCE

PSG : Désiré Doué parti pour détrôner Kylian Mbappé (Real Madrid)

Par Raphaël Nouet - 25 Mar 2026, 16:42
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Désiré Doué et Kylian Mbappé lors de France-Croatie il y a un an.
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Kylian Mbappé arrive en fin de contrat avec son équipementier, Nike, qui aimerait le prolonger, mais négocie aussi avec Désiré Doué (PSG) pour lui succéder dans le cas où l’attaquant du Real Madrid irait chez la concurrence.

Bien qu’à peine rétabli de sa blessure au genou gauche, Kylian Mbappé a fait le voyage aux Etats-Unis avec l’équipe de France. Et ce n’est pas forcément parce que Didier Deschamps ne peut pas se priver de son capitaine. Il est très probable que l’équipementier des Bleus, Nike, qui est aussi celui de Mbappé, a fait pression pour qu’il vienne disputer les deux matches contre le Brésil et la Colombie. Même s’il ne prendra vraisemblablement part qu’à une mi-temps à chaque fois car il n’est pas encore 100% opérationnel. C’est que, comme l’explique RMC et L’Equipe, Nike a tout intérêt à mettre en valeur sa star.

Doué successeur de Mbappé chez Nike ?

En effet, le contrat liant Kylian Mbappé à Nike arrive à expiration en juin. Selon le journaliste de RMC Fabrice Hawkins, il y a des discussions : « Le contrat qui lie Kylian Mbappé et Nike prend fin à l’été 2026. Le capitaine de l’équipe de France est en pleine négociation pour continuer son aventure avec la marque à la virgule. Adidas et Under Armour aimeraient l’attirer. Nike veut se donner les moyens de le conserver et travaille en parallèle pour essayer de faire signer Désiré Doué ». Doué successeur de Mbappé comme porte-étendard de Nike en France ? C’est une réelle possibilité, surtout que Hawkins que l’écart est grand entre la proposition de la marque américaine et les attentes du clan Mbappé !

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En effet, Adidas et le Real Madrid auraient tout à gagner à ce que Kylian Mbappé change de crèmerie. Sans lui mettre la pression, la Maison Blanche doit gentiment conseiller au natif de Bondy de passer chez la marque aux trois bandes, qui équipe les Merengue. Si c’était le cas, les revenus exploseraient pour les trois parties. Tout le monde y trouverait son compte… même Désiré Doué, qui deviendrait ainsi le joueur français le plus talentueux de l’écurie Nike, qui est pour sa part liée au PSG depuis trois décennies.

Le calendrier de fin de saison du PSG

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)
07/04 : PSG-Liverpool (quart de finale aller de la Champions League)
12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)
19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)
23/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

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