C’est désormais officiel : Désiré Doué est élu Golden Boy 2025 et succède à Lamine Yamal.

C’était déjà pressenti, mais à seulement 20 ans, Désiré Doué, jeune prodige du Paris Saint-Germain, vient d’être officiellement sacré Golden Boy 2025, distinction qui récompense chaque année le meilleur joueur mondial de moins de 21 ans. Créé en 2003 par Tuttosport, ce trophée est décerné par un panel de médias européens.

Transféré du Stade Rennais au PSG pour 50 millions d’euros à l’été 2024, Doué a conquis l’Europe en réalisant une saison à 16 buts et 16 passes dé en 61 matchs : il a notamment brillé lors de la finale de Ligue des champions face à l’Inter Milan, inscrivant deux buts et offrant une passe décisive dans la victoire historique (5-0) du club parisien — qui décrochait ainsi son tout premier sacre continental. Sa performance lui avait valu le titre de meilleur joueur du match.

Cérémonie le lundi 15 décembre

Doué, actuellement blessé, succède ainsi à Lamine Yamal, lauréat en 2024, mais ce dernier ne pouvait pas être élu une seconde fois, le règlement interdisant les doublons. Grâce à ce contexte et à ses performances éclatantes, le jeune Parisien a devancé Pau Cubarsi (Barcelone), Dean Huijsen (Real Madrid) et Kenan Yildiz (Juventus), parmi les vingt finalistes issus.

Avec cette récompense, Désiré Doué devient le quatrième Français à décrocher le trophée après Paul Pogba (2013), Anthony Martial (2015) et Kylian Mbappé (2017) — confirmant la continuité de l’excellence tricolore parmi les jeunes talents mondiaux. La cérémonie qui mettra à l’honneur Désiré Doué se tiendra le lundi 15 décembre à Turin.