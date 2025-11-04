PSG : après le Ballon d’Or de Dembélé, au tour de Doué d’être couronné !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG : après le Ballon d’Or de Dembélé, au tour de Doué d’être couronné !

Désiré Doué en action à Brest, avant sa blessure lors de Lorient-PSG.
Raphaël Nouet
4 novembre 2025

Ce mardi, l’attaquant du PSG Désiré Doué va être sacré meilleur joueur U21 de l’année 2025 par le quotidien sportif italien Tuttosport.

Ce soir, Désiré Doué sera bien au Parc des Princes pour le choc entre le PSG et le Bayern Munich mais il sera en tribunes. Victime d’une déchirure à une cuisse à Lorient (1-1) mercredi dernier, le jeune ailier souffre d’une blessure de grade 3 (sur 4). Il devrait revenir au mieux à la fin de l’année, au pire début 2026. Luis Enrique a déjà fait savoir qu’il ne prendrait aucun risque avec son joueur, déjà touché à deux reprises depuis le début de la saison.

Il est le nouveau Golden Boy

Le quotidien sportif italien Tuttosport va donner un peu de baume au cœur à Désiré Doué ce mardi. En effet, selon AS, il s’apprête à couronner le Parisien Golden Boy de l’année 2025 ! Soit, officieusement, le titre de meilleur joueur U21 de la planète. Doué était opposé à des pointures comme Arda Güler (Real Madrid), Franco Mastantuono (Real Madrid) ou Kenan Yildiz (Juventus) mais pas Lamine Yamal, qui ne concourait pas puisqu’il a été sacré l’an dernier. D’ailleurs, le Barcelonais a reçu la même récompense de la part de France Football lors de la cérémonie du Ballon d’Or…

C’est un triomphe mérité pour Désiré Doué, qui a réalisé une deuxième partie de saison 2024-25 incroyable, à l’image du PSG. L’ancien Rennais a en outre été très en vue en finale de la Champions League, remportée 5-0 contre l’Inter Milan. Son sacre, comme celui d’Ousmane Dembélé dans le BO, est plus que logique.

Ligue 1PSG
#A la une

Les plus lus

Désiré Doué en action à Brest, avant sa blessure lors de Lorient-PSG.
Ligue 1...

PSG : après le Ballon d’Or de Dembélé, au tour de Doué d’être couronné !

Par Raphaël Nouet
Vinicius Jr félicitant Arda Güler lors du Clasico.
FC Barcelone...

Vinicius retrouve sa proie favorite, le FC Barcelone va signer un prodige

Par Raphaël Nouet
Luis Castro donnant des consignes à ses joueurs lors du match du FC Nantes contre Metz.
FC Nantes...

FC Nantes : malgré le coup de sang de Kita, Castro serein pour son avenir

Par Raphaël Nouet
Medhi Benatia au bord du terrain lors d'un match de l'OM au Vélodrome.
Ligue 1...

OM : Medhi Benatia sur le départ ?

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique sur le bord de la touche lors du match entre le PSG et l'OGC Nice.
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique va relancer deux blessés face au Bayern… mais pas Dembélé !

Par Raphaël Nouet
ASSE : le malaise entre Horneland et ses joueurs se confirme
ASSE...

ASSE : le malaise entre Horneland et ses joueurs se confirme

Par Laurent Hess
Stade Rennais : Esteban Lepaul façonné par un ancien crack de l’OL
Ligue 1...

Stade Rennais : Esteban Lepaul façonné par un ancien crack de l’OL

Par Laurent Hess
Lamine Yamal (FC Barcelone)
Compétitions...

FC Barcelone : recasée, Nicki Nicole assène le coup de grâce à Lamine Yamal 

Par Bastien Aubert
ASSE : gros coup dur pour l’ancien Vert Victor Lobry (Amiens)
Amiens SC...

ASSE : gros coup dur pour l’ancien Vert Victor Lobry (Amiens)

Par Laurent Hess
La joie des Verts après le but de Davitashvili contre le Red Star.
ASSE...

ASSE : les Verts ont-ils vraiment le niveau pour retrouver la Ligue 1 ?

Par Raphaël Nouet
PSG Mercato : le nouveau Thiago Motta fait craquer Luis Enrique !
LOSC...

PSG Mercato : le nouveau Thiago Motta fait craquer Luis Enrique !

Par Laurent Hess
OM Mercato : Balzaretti n’arrive pas seul à Marseille !
Mercato...

OM Mercato : Balzaretti n’arrive pas seul à Marseille !

Par Laurent Hess
PSG : Doué, c’est plus grave que prévu !
Equipe de France...

PSG : Doué, c’est plus grave que prévu !

Par Laurent Hess
Ludovic Blas (Stade Rennais)
Mercato...

OM Mercato : Marseille doit-il tenter le coup Ludovic Blas (Stade Rennais) ?

Par Bastien Aubert
OM Mercato : une recrue va débarquer à Marseille !
Ligue 1...

OM Mercato : une recrue va débarquer à Marseille !

Par Laurent Hess
FC Barcelone Mercato : Oriol Romeu va reprendre du service
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Oriol Romeu va reprendre du service

Par Laurent Hess
PSG : Vitinha admire un joueur incroyable du Bayern Munich
Bundesliga...

PSG : Vitinha admire un joueur incroyable du Bayern Munich

Par Laurent Hess
ASSE INFO BUT ! Mercato : une destination se précise pour N’Guessan, une nouvelle offre dans les tuyaux pour Stassin
ASSE...

ASSE INFO BUT ! Mercato : une destination se précise pour N’Guessan, une nouvelle offre dans les tuyaux pour Stassin

Par Laurent Hess
Les infos du jour : ça se tend pour Luis Castro (FC Nantes) et Horneland (ASSE), Habib Beye fait une nouvelle victime à Rennes
ASSE...

Les infos du jour : ça se tend pour Luis Castro (FC Nantes) et Horneland (ASSE), Habib Beye fait une nouvelle victime à Rennes

Par Laurent Hess
RC Lens Mercato : un buteur en feu dans le viseur des Sang et Or ?
Ligue 1...

RC Lens Mercato : un buteur en feu dans le viseur des Sang et Or ?

Par Laurent Hess
Luis Campos (PSG)
Mercato...

PSG : Luis Campos relance son rêve absolu au Mercato 

Par Bastien Aubert
FC Nantes : Kita pique une crise, Luis Castro dans son viseur !
FC Nantes...

FC Nantes : Kita pique une crise, Luis Castro dans son viseur !

Par Laurent Hess
Stade Rennais : Esteban Lepaul gâté par une légende du PSG
Ligue 1...

Stade Rennais : Esteban Lepaul gâté par une légende du PSG

Par Laurent Hess
FC Barcelone Mercato : le flop Vitor Roque affole la Premier League !
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le flop Vitor Roque affole la Premier League !

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet