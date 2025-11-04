Ce mardi, l’attaquant du PSG Désiré Doué va être sacré meilleur joueur U21 de l’année 2025 par le quotidien sportif italien Tuttosport.

Ce soir, Désiré Doué sera bien au Parc des Princes pour le choc entre le PSG et le Bayern Munich mais il sera en tribunes. Victime d’une déchirure à une cuisse à Lorient (1-1) mercredi dernier, le jeune ailier souffre d’une blessure de grade 3 (sur 4). Il devrait revenir au mieux à la fin de l’année, au pire début 2026. Luis Enrique a déjà fait savoir qu’il ne prendrait aucun risque avec son joueur, déjà touché à deux reprises depuis le début de la saison.

Il est le nouveau Golden Boy

Le quotidien sportif italien Tuttosport va donner un peu de baume au cœur à Désiré Doué ce mardi. En effet, selon AS, il s’apprête à couronner le Parisien Golden Boy de l’année 2025 ! Soit, officieusement, le titre de meilleur joueur U21 de la planète. Doué était opposé à des pointures comme Arda Güler (Real Madrid), Franco Mastantuono (Real Madrid) ou Kenan Yildiz (Juventus) mais pas Lamine Yamal, qui ne concourait pas puisqu’il a été sacré l’an dernier. D’ailleurs, le Barcelonais a reçu la même récompense de la part de France Football lors de la cérémonie du Ballon d’Or…

C’est un triomphe mérité pour Désiré Doué, qui a réalisé une deuxième partie de saison 2024-25 incroyable, à l’image du PSG. L’ancien Rennais a en outre été très en vue en finale de la Champions League, remportée 5-0 contre l’Inter Milan. Son sacre, comme celui d’Ousmane Dembélé dans le BO, est plus que logique.