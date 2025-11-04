Plusieurs joueurs sont de retour de blessure au PSG et Luis Enrique devrait en titulariser un voire deux face au Bayern Munich ce soir. Mais ce ne sera pas Ousmane Dembélé.

Ce soir, le Paris Saint-Germain accueille le Bayern Munich pour un choc que toute l’Europe va suivre du coin de l’œil. Car il opposera le champion en titre à l’un des candidats déclarés à sa succession. Et une équipe particulièrement en forme, puisque les Allemands ont gagné tous leurs matches cette saison (19/19), des amicaux à la C1 en passant par la Supercoupe d’Allemagne, la Coupe et la Bundesliga, à une autre toujours aussi redoutable même si elle n’a pas été épargnée par les blessures ces dernières semaines.

Fabian Ruiz titularisé ?

Luis Enrique va d’ailleurs pouvoir compter sur trois joueurs de retour de blessure, Joao Neves, Fabian Ruiz et Ousmane Dembélé. L’Equipe et Le Parisien s’accordent à dire que le Portugais sera titularisé pour cette affiche. Mais le quotidien sportif pense que c’est Zaïre-Emery qui aligné à ses côtés et à ceux de Vitinha alors que le quotidien régional penche davantage pour Fabian Ruiz, qui a disputé la dernière demi-heure de jeu contre Nice (1-0). L’Espagnol a fait une très bonne rentrée, ce qui devrait inciter Luis Enrique à le titulariser.

Pas d’Ousmane Dembélé dans le onze, pour l’un comme pour l’autre média. L’entraîneur du PSG ne va prendre aucun risque avec son attaquant, qui ressent une douleur aux ischios. Il a promis qu’il jouerait mais ça devrait plutôt être en seconde période. C’est Mayulu qui devrait évoluer en pointe, encadré par Barcola et Kvaratskhelia. La défense, elle, ne devrait comporter aucune surprise puisque Hakimi, Marquinhos, Pacho et Mendes sont attendus dans le onze pour défendre les buts gardés par Chevalier.