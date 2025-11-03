PSG – Bayern : un absent de marque dans le onze de Luis Enrique ?

Touché à la jambe et incertain il y a encore quelques jours, Ousmane Dembélé (28 ans) pourrait finalement bien être présent pour le choc entre le PSG et le Bayern Munich… sur le banc des remplaçants !

Le Parisien l’a révélé ce matin : Ousmane Dembélé a participé à l’entraînement collectif hier au Campus PSG. Une séance réservée aux joueurs peu utilisés la veille de la victoire contre l’OGC Nice (1-0), signe encourageant que l’ailier tricolore est sur la voie du retour. De quoi rassurer les supporters avant la réception du Bayern Munich ce mardi au Parc des Princes (21h).

Selon le quotidien francilien, le club de la capitale reste optimiste : le Ballon d’Or 2025 devrait bien figurer dans le groupe convoqué pour cette affiche européenne brûlante. En interne, son cas « n’inspire pas d’inquiétude majeure ». Pour autant, Luis Enrique ne prendra aucun risque. Le coach espagnol n’exclut pas de débuter sans son feu follet si ce dernier ne se sent pas à 100 %.

Mayulu plutôt que Dembélé face au Bayern ?

En cas d’absence au coup d’envoi, c’est le jeune Senny Mayulu qui pourrait avoir l’opportunité de briller sur la scène européenne. Le joueur formé à Paris s’impose peu à peu dans la rotation et pourrait profiter de cette rencontre pour franchir un cap.

Mais le PSG reste confiant. Dembélé, victime de douleurs persistantes à la jambe droite ces derniers jours, semble avoir retrouvé des sensations. Les dernières séances ont rassuré le staff médical, qui espère que la gêne a totalement disparu.

Luis Enrique, lui, croise les doigts : son équipe aura besoin du meilleur Dembélé pour faire vaciller le géant bavarois. Entre prudence et ambition, l’Espagnol sait qu’un Dembélé en forme peut changer le destin d’un match… et peut-être celui de toute une campagne européenne.