Le Paris Saint-Germain aurait commis une erreur monumentale en ne renforçant son effectif que par deux recrues au cours du mercato estival.

Encore amoindri face à l’OGC Nice, le PSG possède-t-il un effectif trop léger en quantité cette saison ? Sur RMC Sport, David Gluzman n’a pas mâché ses mots concernant le mercato opéré par Luis Campos et Luis Enrique cet été. Selon oui, la réponse est OUI !

« Cette saison est un ovni dans l’histoire des saisons footballistiques connues. Ils ont été obligés de considérer la Ligue 1 comme une tournée d’été. Le PSG a été très présomptueux dans sa construction d’effectif », a-t-il expliqué sur la radio sportive.

« Se contenter de deux recrues, c’est du suicide »

Le point de critique principal de Gluzman porte sur le nombre limité de recrues. Se contenter de seulement deux nouveaux joueurs pour un club qui vise l’Europe et la domination nationale est selon lui un pari risqué. « Se contenter de deux recrues, c’est du suicide », tranche-t-il.

Cette analyse met en lumière les interrogations autour de la capacité du PSG à gérer un calendrier exigeant, avec une Ligue des champions qui reprend bientôt et une concurrence nationale de plus en plus relevée. Gluzman souligne que, malgré la qualité individuelle de l’effectif, la profondeur et la rotation semblent insuffisantes pour absorber la charge de la saison. Pour Luis Enrique et Luis Campos, le message est clair : le moindre faux pas pourrait coûter cher. Pour l’heure, le PSG est leader de Ligue 1 et compte trois victoires en autant de matches de Ligue des Champions. La crise semble encore loin.