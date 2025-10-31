Achraf Hakimi (26 ans) ne quittera pas le PSG. Alors que des rumeurs l’envoyaient de nouveau au Real Madrid, toute spéculation autour de son avenir a été enterrée.

Achraf Hakimi ne quittera pas le PSG pour revenir au Real Madrid. Le latéral droit marocain, pilier de l’effectif, vient de prolonger son contrat et se dit heureux à Paris. Selon PSG Inside Actus, « Hakimi est respecté au PSG, il aime le club, il vient de prolonger et ne compte pas bouger. Il est heureux à Paris. Les “rêves madrilènes”, c’est bon pour les likes, pas pour la réalité. Il reste à Paris !!! »

Hakimi est ainsi confirmé comme un élément clé pour Luis Enrique et pour le projet sportif du PSG. Les supporters peuvent souffler : le Marocain, reste au cœur du projet parisien, et toute rumeur de départ vers Madrid est infondée.

Le PSG envoie un signal fort : ses cadres sont respectés et ses ambitions passent avant les spéculations médiatiques. Hakimi, quant à lui, pourra continuer à briller en Ligue 1 et en Ligue des champions, sous les couleurs parisiennes, avec la certitude d’être au centre du projet sportif du club.