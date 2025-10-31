PSG Mercato : la Premier League se l’arrache, il va signer à Paris cet hiver !

Senny Mayulu est sur le point d’écrire une nouvelle page de sa carrière. À seulement 19 ans, le jeune milieu de terrain pourrait prolonger son contrat avec le PSG jusqu’en 2030.

Une signature imminente au PSG et pas n’importe laquelle. Selon le spécialiste du marché des transferts Nicolo Schira, les négociations sont bien avancées entre les deux parties et ne prolongation pourrait être finalisée très bientôt.

Pour Luis Enrique, la prolongation de Mayulu est une excellente nouvelle : elle sécurise le futur d’un joueur clé pour le milieu parisien et permet au technicien espagnol de compter sur un jeune talent déjà prêt à contribuer à l’équipe première. Cette prolongation envoie également un signal fort au marché et aux autres jeunes du centre de formation : le PSG sait retenir ses meilleurs éléments et ambitionne de construire autour d’eux un projet solide et durable.

Pour Mayulu, rester à Paris serait l’opportunité de continuer sa progression dans un environnement compétitif, tout en disputant les plus grandes compétitions. Sa prestation à Barcelone teinté d’un but en septembre dernier en Ligue des Champions (2-1) aurait convaincu les dirigeants du PSG de signer ce nouveau bail.