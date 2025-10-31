PSG Mercato : un improbable club de Ligue 1 a tenté de recruter Kvaratskhelia !

Avant de briller sous le maillot du PSG, Khvicha Kvaratskhelia (24 ans) avait failli découvrir la Ligue 1… du côté de Nice.

Le PSG a eu le nez creux en enrôlant Khvicha Kvaratskhelia l’hiver dernier. En 2022, un autre club de Ligue 1 s’était déjà intéressé à l’international géorgien de 24 ans, mais c’est finalement Naples qui a raflé la mise, où le jeune ailier s’est révélé à l’Europe entière.

Nice avait tenté le coup avant le PSG

Selon L’Équipe, fin 2021, l’OGC Nice avait été charmé par ses performances en Russie, avec le Rubin Kazan. Julien Fournier, alors directeur sportif du Gym, se souvient : « On cherchait des joueurs intelligents et lui, c’était exactement ça. Un joueur facile dans la compréhension du jeu, capable de prendre des risques et d’enchaîner les grosses prestations. »

Un audit avait gâché l’affaire

Nice aurait pu se lancer activement pour recruter Kvaratskhelia, mais des changements internes, liés à l’audit mené par Dave Brailsford, ont ralenti le processus. Naples, plus rapide et doté d’une structure supérieure, a profité de l’occasion et a officialisé son transfert pour 10 millions d’euros le 1er juillet. Trois ans plus tard, Kvaratskhelia est désormais au PSG et va retrouver le Gym pour la deuxième fois. La première rencontre ? Le 25 avril dernier, il n’avait pu empêcher la défaite parisienne (1-3) au Parc des Princes…