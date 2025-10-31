Lucas Beraldo a tenu à rétablir la vérité sur son avenir au PSG, après la diffusion de rumeurs de départ.

Le défenseur brésilien Lucas Beraldo a tenu à clarifier sa situation après la diffusion de rumeurs évoquant un possible départ du Paris Saint-Germain dès cet hiver. Dans un message publié en story sur Instagram, le joueur de 21 ans a démenti catégoriquement ces informations :

« J’ai vu circuler certaines fausses informations disant que je voudrais quitter le PSG. Je suis très heureux au PSG et jouer et défendre ce club est sans aucun doute un rêve devenu réalité. Je reste concentré pour continuer à donner le meilleur de moi-même et, avec mes coéquipiers, atteindre nos objectifs. Allez Paris ! »

Seulement titularisé en Ligue 1 cette saison, Beraldo peine à s’imposer dans les rencontres les plus importantes, et la concurrence en défense centrale reste féroce, avec Marquinhos, Willian Pacho et Illya Zabarnyi devant lui dans la hiérarchie. Pour rappel, Beraldo aurait fait l’objet d’un intérêt de Galatasaray pour cet hiver. Le club turc sait désormais à quoi s’en tenir…