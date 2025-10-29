OM Mercato : le Real Madrid a fixé ses conditions pour prêter Endrick
PSG Mercato : Beraldo veut claquer la porte !
Laurent Hess
29 octobre 2025

Le Brésilien n'a pas l'intention de s'éterniser sur le banc du PSG…

Lucas Beraldo (21 ans) souhaite quitter le PSG cet hiver. C'est ce que révèle L'Equipe ce mercredi. Selon le quotidien sportif, le défenseur brésilien est lassé de son statut de remplaçant à Paris. Il n'a disputé que 6 matchs cette saison et avait déjà demandé à partir l'été dernier via des intermédiaires.

Cette prise de position expliquerait les mots de Luis Enrique envers le joueur hier en conférence de presse à la veille d'affronter Lorient.

Luis Enrique tient à lui

« Ce que je cherche, en tant que coach, c'est d'améliorer l'équipe, mais aussi individuellement. Et en ce sens, Beraldo est très jeune, mais il a beaucoup d'expérience, une personnalité. C'est un joueur que j'aime particulièrement pour sa capacité à jouer avec le ballon, à défendre de manière intelligente. Je suis content de lui. En ce moment, il ne joue pas tous les matches qu'il veut, mais c'est comme ça dans cette équipe. » Suffisant pour que Beraldo, sous contrat jusqu'en 2028 à Paris, change d'avis ?

