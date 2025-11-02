À deux jours du choc en Ligue des champions (21h), le Bayern Munich impressionne et alerte le PSG : 15 victoires en 15 matchs officiels et la meilleure attaque d’Europe.

Le Bayern Munich ne fait pas dans la demi-mesure cette saison. Premier club des cinq grands championnats à remporter ses quinze premiers matchs officiels, le club bavarois affiche également la meilleure attaque parmi les élites européennes, avec 53 buts inscrits. De quoi envoyer un signal clair au PSG avant le choc de Ligue des champions, mardi au Parc des Princes (21h).

Vincent Kompany, conscient de ce défi, avait déjà pris des risques en Bundesliga en alignant un onze fortement remanié face au Bayer Leverkusen (3-0). Dayot Upamecano et le trio offensif Michael Olise-Harry Kane-Luis Diaz étaient sur le banc, mais le pari a payé. En moins de vingt minutes, le Bayern a inscrit trois buts grâce à Serge Gnabry (25e), Nicolas Jackson (32e) et un csc de Loïc Badé (43e), laissant le champion d’Allemagne 2024 totalement dépassé.

« Nous avons envoyé un signal fort à toute l’Europe »

Serge Gnabry n’a pas caché la confiance du groupe avant le déplacement au Parc : « Nous avons envoyé un signal fort à toute l’Europe en montrant que nous possédions une belle profondeur de banc. Le PSG et le Bayern se respectent, les récents duels ont toujours été très équilibrés. Ça va être explosif. Nous allons nous rendre au Parc avec l’intention de remporter la victoire. »

Avec 54 buts en quinze succès, le Bayern aborde le rendez-vous parisien avec un moral au plus haut et des ambitions affichées. Kompany a lui aussi mis la pression : « C’est un bilan excellent, mais ce n’est pas encore suffisant. Je me réjouis d’affronter le PSG. » À Paris, justement, la confiance semble toute relative. Comme le précise L’Équipe, Khvitcha Kvaratskhelia a montré des signes d’inquiétude face à l’OGC Nice : avec 107 ballons touchés, il a terminé quatrième meilleur Parisien mais en neuf rencontres de Ligue 1, il n’a toujours pas inscrit le moindre but (deux passes décisives).