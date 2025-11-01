PSG : Luis Enrique et Luis Campos ont acté une opération suicide au Mercato !
La Ligue 1 snobée par le PSG ? Luis Enrique remet tout le monde à sa place !

La Ligue 1 snobée par le PSG ? Luis Enrique remet tout le monde à sa place !
William Tertrin
1 novembre 2025

Interrogé sur les performances du PSG en Ligue 1 après la victoire contre Nice, Luis Enrique a livré une réponse cinglante !

Ce samedi, le PSG a arraché la victoire sur le gong face à l’OGC Nice (1-0), sécurisant ainsi la première place de Ligue 1. Luis Enrique, l’entraîneur parisien, s’est montré satisfait que ses joueurs aient fini par trouver la faille, à quatre jours d’un déplacement crucial en Ligue des champions chez le Bayern Munich.

Luis Enrique aime la concurrence en Ligue 1

Interrogé sur cette victoire tardive, Luis Enrique a répondu : « Je pense que si on analyse le match, on a été trop relâchés en première période, surtout les trente premières minutes. Mais la dernière partie de la première période, c’était déjà mieux et après on a bien joué, on a bien fait le boulot et on a mérité largement la victoire. »

On lui a ensuite demandé si ses joueurs commençaient moins fort les matches en Ligue 1 parce qu’ils seraient moins motivés depuis leur succès en Ligue des champions. Et la réponse est sans appel : « Ah, vous aimez ça, ces conclusions… Attendons, c’est le début de la saison, et c’est très bien de voir qu’autant d’équipes se tiennent en quelques points. Ce n’est pas le moment de tirer des conclusions, mais le moment de savoir gérer les différentes compétitions. On est dans une bonne période, et je voudrais souligner ce que j’ai ressenti, ce (samedi) soir : les supporters chantent pendant plus de 90 minutes, et c’est normal d’avoir la même mentalité que nos supporters, et de nous battre jusqu’au bout. Marquer à la dernière minute est très important pour nous, ça montre notre mentalité. »

Le Bayern, la meilleure équipe d’Europe pour Enrique

Enfin, sur ce qui l’a rassuré lors de ce match et ses pensées pour le prochain rendez-vous européen : « On est tranquilles, avec la tête tournée vers le prochain match (sur le terrain du Bayern Munich, en Ligue des champions, mardi), qui est, comme celui à Barcelone (2-1), l’un des meilleurs matches qu’on puisse jouer et voir en ce moment. Ils restent sur quinze victoires, c’est pas mal (sourires) et ça sera très beau de rencontrer la meilleure équipe d’Europe. Mais on est confiants et on sait l’ambiance que nos supporters vont créer. »

Le PSG entame donc une semaine clé avec un moral renforcé, après une victoire acquise dans la douleur, mais avec des signaux rassurants pour les prochaines échéances européennes.

Propos rapportés par L’Équipe.

Ligue 1PSG
#DÉCLARATIONS

