Ligue 1 : le PSG s’en sort à la dernière seconde contre Nice et sécurise la place de leader !
William Tertrin
1 novembre 2025

Ce samedi, le PSG était sur le point de concéder le nul face à Nice, mais s’en est sorti à la dernière seconde pour sécuriser sa première place de Ligue 1.

Après trois matchs nuls en quatre matchs de Ligue 1, le PSG se devait de réagir face à Nice. Et la première occasion sérieuse survenait à la 14e minute, lorsque Bradley Barcola enroulait une frappe du pied droit depuis l’angle de la surface, mais Yehvann Diouf, vigilant, se détendait parfaitement sur sa gauche pour détourner le ballon.

Nice réagissait autour de la 32e minute. Après une projection rapide, Sanson armait un tir croisé du droit aux vingt mètres, contré par Pacho et transformé en corner. Joué rentrant par Sanson, ce coup de pied arrêté semait la panique dans la surface parisienne : Bah tentait sa chance, Kvaratskhelia contrait, et Chevalier captait finalement l’effort en cloche d’Oppong.

Peu avant la pause, à la 39e, Barcola se montrait encore dangereux. Servi dans la surface après un travail de Mayulu, il enchaînait du gauche, mais son tir était directement capté par Diouf.

Yehvann Diouf dans tous les bons coups

Au retour des vestiaires, le PSG reprenait sa marche en avant. À la 53e minute, João Neves tentait sa chance de loin, une frappe rasante du droit qui frôlait la base du poteau gauche de Diouf. Quatre minutes plus tard, à la 57e, Zaïre-Emery insistait dans la surface : après un duel disputé avec Louchet, il parvenait à cadrer sa frappe, mais Diouf repoussait encore avec autorité.

À la 68e minute, Vitinha faisait lever le public parisien avec une superbe frappe du droit à plus de vingt mètres. Diouf, une nouvelle fois impérial, s’envolait pour détourner en corner et préserver sa lucarne.

Et le PSG intensifiait encore sa pression. À la 80e minute, Gonçalo Ramos, tout juste entré, bondissait pour reprendre un ballon aérien dans la surface : sa tête décroisée passait tout près du poteau gauche. Une minute plus tard, à la 81e, il héritait d’un bon ballon dans la surface et tentait une reprise du droit ; le cuir effleurait le haut du petit filet, frôlant l’ouverture du score.

Nice répondait aussitôt. À la 82e minute, Jérémie Boga, plein de fraîcheur, réalisait un superbe numéro individuel. L’Ivoirien déposait Pacho, éliminait Zabarnyi et frappait du droit en ras de terre à l’entrée de la surface. Chevalier, attentif, plongeait sur sa gauche pour repousser cette tentative : c’était le premier tir cadré niçois de la soirée.

Et à la 89e minute, les Aiglons se projetaient encore une fois vers l’avant. Oppong sortait de sa défense et lançait la contre-attaque côté droit avant de servir Mendy en profondeur. Ce dernier, en bout de course, tentait une frappe du gauche, mais Chevalier s’interposait sans difficulté. Le repli rapide de Pacho avait également gêné l’attaquant niçois dans son geste.

Nice a fini par craquer

Dans le temps additionnel, le match offrait une nouvelle frayeur pour Nice. Un centre du pied droit de Ruiz trouvait la tête décroisée de Ramos, mais Diouf, spectaculaire, s’élançait et claquait le ballon au-dessus de sa barre, refusant ainsi l’ouverture du score à Paris.

Mais les Aiglons finissaient par craquer à la toute dernière seconde ! Sur un corner tendu de Lee au premier poteau, Kvaratskhelia prolongeait de la tête pour Gonçalo Ramos, qui, cette fois, parvenait à placer sa tête décroisée à bout portant et à inscrire le but décisif.

Avec ces trois points inespérés, le PSG sécurise sa place de leader, au moins pour cette 11e journée !

Ligue 1
Ligue 1 : le PSG s'en sort à la dernière seconde contre Nice et sécurise la place de leader !
