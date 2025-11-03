Les dernières nouvelles ne sont pas bonnes…

C’est sans Désiré Doué que le PSG affrontera le Bayern Munich demain soir en Ligue des champions. L’ancien rennais s’est gravement blessé à Lorient (1-1), mercredi dernier. Une « lésion » de la cuisse, avait indiqué le club de la capitale.

Année 2025 très compromise pour Doué

Et selon L’Équipe, Doué souffre d’une lésion de grade 3 (sur une échelle de 0 à 4). Son cas fait débat à Paris où les plus optimistes envisagent un retour fin décembre. Mais d’autres pensent que le joueur de 20 ans devra plutôt attendre janvier 2026 pour pouvoir rejouer. Et ce même s’il ne se déplace déjà plus en béquilles.