ASSE : le terrible chiffre qui éloigne les Verts de la montée directe en Ligue 1

Après deux défaites de suite en Ligue 2, la montée directe s’éloigne pour l’ASSE, qui a vu Le Mans lui passer devant.

La fin de saison de Ligue 2 prend une tournure particulièrement tendue. Alors qu’il y a encore quelques jours l’ASSE semblait bien installée dans la course à la montée directe, les dernières tendances et résultats ont totalement rebattu les cartes, surtout après la claque face à Troyes (0-3).

Avant le déplacement à Bastia, les estimations donnaient environ 87 % de chances aux Verts de terminer dans le top 2, synonyme d’accession directe en Ligue 1. Mais la dynamique s’est inversée, et la lutte est désormais beaucoup plus ouverte.

Une lutte resserrée pour la montée

D’après les projections actuelles, la bataille pour la deuxième place est extrêmement serrée entre plusieurs équipes :

Troyes : 100 % (déjà assuré de la montée)

Le Mans : 51 %

Saint-Étienne : 47 %

Red Star : 1 %

Reims : 1 %

Rodez : 0,01 %

Ces chiffres montrent une réalité simple : Troyes a pris le large, mais derrière, la deuxième place est encore totalement indécise entre Le Mans et l’ASSE.

Saint-Étienne fragilisé après Bastia

Le tournant de cette fin de saison semble être le match à Bastia, où les Verts ont perdu 2-0 pour la première défaite de l’ère Montanier, avant de s’incliner samedi soir 3-0 contre l’ESTAC dans le Chaudron. Ce résultat a cassé une dynamique positive et permis à leurs concurrents directs, dont Le Mans, de revenir dans la course, et de mettre une pression supplémentaire sur Saint-Étienne dans la dernière ligne droite.

Une fin de saison sous haute tension

Le calendrier restant ne laisse plus de place à l’erreur. Chaque match devient décisif, à la fois pour l’ASSE et Le Mans, qui se disputent désormais la dernière place directement qualificative pour la Ligue 1. Les Verts vont affronter Rodez, leur bête noire, puis Amiens, tandis que Le Mans jouera contre Reims et Bastia.

Dans ce contexte, la moindre contre-performance pourrait être fatale, d’autant que les écarts sont désormais très faibles et que la dynamique mentale joue un rôle clé. Reste à voir qui validera sa montée directe en Ligue 1.