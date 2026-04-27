Selon nos informations, les dirigeants de l’OM seraient déjà en discussions avec un entraîneur pour remplacer Habib Beye à l’intersaison.

Tout va plus vite à Marseille qu’ailleurs et Habib Beye pourrait rapidement l’apprendre à ses dépens. Avec des chances désormais très réduites de qualification en Ligue des Champions et des prestations jugées insuffisantes depuis février, le coach de l’OM se dirige inéluctablement vers un départ cet été.

Symbole de cette fracture, la bronca assourdissante du Vélodrome à l’annonce de son nom avant la rencontre face à l’OGC Nice (1-1). Un signal fort, que la direction n’a pas dû ignorer. Selon nos informations, les dirigeants de l’OM avaient déjà sondé le marché des entraîneurs pour lui trouver un remplaçant digne de ce nom ces trois derniers jours. Un premier profil serait même déjà en discussions pour prendre la relève cet été : Liam Rosenior.

Un profil qui coche plusieurs cases

Le technicien britannique, récemment débarqué par Chelsea, connaît bien la Ligue 1. Il s’était fait remarquer sur le banc du RC Strasbourg entre juillet 2024 et janvier 2026, avant de tenter l’aventure en Premier League. Une expérience écourtée après seulement trois mois et demi, faute de résultats suffisants.

Malgré cet échec cuisant, liée à plusieurs facteurs, Rosenior conserve une cote auprès de l’état-major marseillais. Son profil jeune, moderne et tourné vers un football dynamique séduit. Malgré ces qualités, les supporters de l’OM se rappellent surtout la double claque infligée par le PSG à ses Blues en 8es de finale de la Ligue des Champions : 0-3 et 2-5.

Toujours d’après nos informations, Stéphane Richard et Frank McCourt apprécient malgré tout la capacité de Rosenior à incarner un nouveau cycle. Contrairement à d’autres pistes, le fait qu’il soit libre est un avantage qui pèse dans la réflexion au point que les discussions auraient même déjà débuté en fin de semaine, possiblement vendredi. Signe que le dossier est pris très au sérieux en coulisses. Est-il le seul en discussions ? Mystère…

Beye à Paris, option compliquée ?

En attendant d’en savoir plus, Habib Beye semble lucide sur sa situation. La nouvelle contre-performance de son OM face au Gym n’a fait qu’accentuer la pression autour de lui. Mais en interne, le constat est déjà établi depuis quelque temps déjà.

Son entourage, comme révélé hier par Foot Mercato et La Minute OM, n’a pas attendu ce dernier faux pas pour anticiper la suite. Le profil de l’ancien défenseur est proposé tous azimuts. Le Paris FC fait bien partie des options sur la table mais, toujours d’après nos sources, il y a peu de chance qu’elle aboutisse.

Un autre club de Ligue 1 pourrait rafler la mise mais rien n’est encore acté. La situation pourrait évoluer rapidement. Mais une chose est sûre : l’OM avance déjà ses pions. Et le nom de Rosenior est le premier concret à émerger dans une succession qui s’annonce agitée.

Bastien Aubert