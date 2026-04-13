Pour le dernier match de la 30e journée de Ligue 2, le leader, Troyes, s’est incliné sur la pelouse de Rodez (1-2). L’ASSE n’a plus qu’un point de retard sur les Aubois.

Vainqueur de Dunkerque (2-1) samedi soir, l’AS Saint-Etienne a fait une première bonne opération en prenant trois points d’avance sur son plus proche poursuivant, Le Mans (3e). Une seconde est arrivée ce soir avec la défaite de Troyes à Rodez (1-2) ! Les Aubois avaient pourtant ouvert le score dès la 3e minute par Adeline. Mais loin d’assommer les locaux, ce but les a réveillés. Ils ont égalisé en début de seconde période par Saka (54e), avant de prendre l’avantage par Arconte à la 72e.

ASSE-Troyes arrive à point nommé !

L’ESTAC reste donc bloqué à 58 points alors que l’ASSE pointe à une unité (57e). Lors de la 31e journée, ce week-end, les Aubois recevront Boulogne alors que les Verts affronteront Bastia sur terrain neutre. Mais surtout, plus important, un choc entre les deux premiers est prévu dans deux semaines dans le Chaudron. C’est à ce moment-là que les hommes de Philippe Montanier auront l’occasion de prendre les commandes de la division. Car en plus de viser la montée directe, ils ambitionnent de remporter le championnat.

Vainqueur de ce gros match, Rodez confirme qu’il faudra compter avec lui dans la course à la montée. Le RAF est désormais 6e, à égalité de points avec Reims. L’ASSE ira à Rodez une semaine après avoir accueillir l’ESTAC. Un déplacement dont il faudra se méfier…

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2