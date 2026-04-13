Ce lundi, les Magic Fans et les Green Angels étaient entendus par la commission chargée de statuer sur leur avenir. Les auditions se sont terminées il y a moins d’une heure.

C’est le jour J pour les groupes ultras de l’AS Saint-Etienne ! Dans le viseur du ministère de l’Intérieur, les Green Angels et les Magic Fans ont été entendus ce lundi par la commission chargée ensuite de remettre un rapport concernant une éventuelle dissolution. Le site Evect rappelle que ce rapport ne fera pas office de verdict : le ministère de l’Intérieur peut très bien prononcer la dissolution quand le rapporteur aurait suggéré le contraire, et inversement.

Réponse dans la soirée ?

Evect, toujours, a révélé que le programme de la journée avait été le suivant : l’AS Saint-Etienne a été entendue la première à 14h. Un premier groupe devait suivre à 15h et le second à 16h. Mais les explications ont duré plus longtemps que prévu et c’est vers 18h30 que toutes les auditions se sont terminées. Le site explique que la décision de la commission devrait tomber dans la soirée. Il rappelle que l’an dernier, elle s’était prononcée contre la dissolution et que le ministère avait suivi ses recommandations.

Bis repetita en 2026 ? Tous les supporters de l’ASSE espère que oui car, comme cela a été répété dans tous les stades de France, le Chaudron ne se dissout pas, ses groupes ultras non plus.

Dissolution – Les auditions sont terminées, les groupes dans l'attente #ASSE https://t.co/rUsMiN0ohf — Envertetcontretous (@Site_Evect) April 13, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2