Depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc de l’ASSE, Lucas Stassin revit. Cela parce que l’entraîneur des Verts a procédé à un changement basique auquel se refusait son prédécesseur, Eirik Horneland.

Quand la saison 2025-26 de Lucas Stassin sera analysée, il y aura un avant et un après Philippe Montanier. Avant, l’attaquant de l’ASSE a marqué 4 buts et délivré 3 passes décisives. Après, il a frappé 6 fois en donnant autant de caviars à ses camarades, le tout en deux fois moins de matches (9 contre 18). Le site Peuple Vert s’est interrogé sur les raisons de ce revival de Stassin. Et il apparaît que même si le buteur a mis du temps à digérer le fait qu’il ne partirait pas, l’été dernier, le principal problème résidait dans une consigne d’Eirik Horneland.

Stassin est (re)devenu la référence de l’attaque stéphanoise

L’entraîneur norvégien ne voulait pas que son équipe soit dépendante d’un seul joueur offensif, aussi doué soit-il. Les schémas offensifs passaient donc à la fois par les ailes et par le centre de l’attaque. Comme le résume Peuple Vert, Lucas Stassin était un joueur parmi d’autres. Alors qu’à son arrivée, Philippe Montanier a fait en sorte que le Belge soit le référent offensif, celui que ses partenaires doivent chercher en priorité avant de penser à frapper. En conséquence, Stassin touche plus de ballons, se procure plus d’occasions et fait davantage la différence.

C’est une consigne toute simple, presque basique, mais elle prouve que le football est un sport où la simplicité est souvent le mieux. Eirik Horneland s’est perdu avec son effectif assez fourni en attaque alors que Philippe Montanier a instauré une hiérarchie claire. Et où tout le monde est gagnant à l’ASSE.

Lucas Stassin enchaîne les buts avec l’ASSE. Analyse de son explosion dans le sprint final sous Montanier.

👇 #ASSE https://t.co/gjBurqiBhg — Peuple Vert (@PeupleVertFr) April 13, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2