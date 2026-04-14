Auditionnés ce lundi par la commission nationale, les représentants des Magic Fans et des Green Angels ont défendu leur survie associative. Une décision désormais entre les mains de l’administration.

Le dossier est désormais entre parenthèses… mais la tension reste maximale autour de l’ASSE. Les deux principaux groupes ultras du club, les Magic Fans et les Green Angels, ont été entendus ce lundi dans le cadre de la procédure de dissolution engagée par le ministère de l’Intérieur.

Une séance longue et particulièrement tendue

Selon les éléments rapportés par Le Progrès, la séance a été longue et particulièrement tendue. Les représentants de l’ASSE, emmenés par la direction et les responsables sécurité, ont été auditionnés aux côtés des deux groupes, parfois ensemble, parfois séparément, dans un format jugé dense et technique.

En face, les débats ont mis en lumière deux visions opposées du supportérisme. D’un côté, une administration qui questionne certaines pratiques dans les tribunes. De l’autre, des associations qui défendent leur rôle historique et leur ancrage dans la vie du club.

La commission doit rendre un avis purement consultatif

« On a pu donner des visages, des voix », a expliqué sur RMC Sport Me Pierre Barthélémy, avocat des deux groupes, évoquant une défense centrée sur l’identité et l’histoire de ces structures âgées de plus de 30 ans. Le message est clair : pour les ultras, il ne s’agit pas d’un débat sur la violence, mais sur la survie d’associations historiques, organisées autour de la passion verte et de la culture tribune.

La commission doit désormais rendre un avis, purement consultatif, avant que le ministère de l’Intérieur ne décide de la suite à donner à la procédure. Dissolution, suspension ou abandon : toutes les options restent ouvertes. Dans les rangs stéphanois, l’incertitude domine. Aucune date n’est fixée, aucun scénario n’est exclu, et la décision pourrait intervenir rapidement… ou dans plusieurs semaines. Une chose est sûre : pour les supporters des Verts, l’avenir de leur tribune se joue désormais en dehors du terrain.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2