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ASSE, FC Nantes Mercato : Stassin ou Abline pour remplacer Endrick à l’OL ?

Par Laurent Hess - 9 Avr 2026, 17:30
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Alors qu’il devrait perdre Endrick, prêté par le Real Madrid, l’OL aurait des vues sur Lucas Stassin, l’attaquant de l’ASSE, et sur Matthis Abline, celui du FC Nantes…

L’info est signée Mediafoot. L’OL se pencherait sur Lucas Stassin et sur Matthis Abline. L’attaquant de l’ASSE et celui du FC Nantes seraient dans les petits papiers du club rhodanien pour remplacer Endrick, prêté sansz option d’achat par le Real Madrid.

Stassin plairait à l’OL, comme Abline

« Selon nos sources, un chantier est déjà ouvert du côté de l’OL : l’attaque. Les Gones ne pourront pas conserver la perle brésilienne Endrick, qui va repartir eu Real Madrid. Alors, pour le remplacer, l’OL veut recruter un talent capable de s’installer dans les années à venir sur le front de l’attaque lyonnaise. Parmi les profils ciblés, on retrouve la perle de l’ASSE, Lucas Stassin ! », croit savoir le média.

Qui ajoute : « A 21 ans, Lucas Stassin a connu une période expérience réussie en Ligue 2. Moins en vue dans cet exercice 2025-2026, en Ligue 2, l’attaquant belge a clairement l’étoffe pour jouer le podium dans un championnat majeur européen. Malgré son étiquette verte, il est une cible de l’OL pour l’été 2026. Et c’est aussi le cas de Matthis Abline (FC Nantes). La très probable descente en Ligue 2 des Canaris va ouvrir en grand les portes d’un départ pour l’espoir français. L’OL se tient prêt à se positionner cet été. »

Abline, une cible plus abordable pour l’OL que Stassin…

Peu de chances toutefois d’imaginer l’ASSE céder Stassin à l’OL, son plus grand rival. Kilmer Sports avait envoyé un message très clair l’été dernier en conservant Stassin malgré ses envies de départ et de belles offres, supérieures à 20 M€. Le céder un an plus tard à l’OL n’aurait aucun sens, et paraît donc complètement inimaginable. Quant à Abline, il ne devrait pas accompagner le FC Nantes en Ligue 2, en cas de relégation des Canaris. Mais il ne devrait pas manquer de convoitises, malgré sa saison décevante…

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