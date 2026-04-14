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FRANCE

ASSE : Moueffek renvoyé sur le banc à Bastia ! 

Par Bastien Aubert - 14 Avr 2026, 14:00
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Aimen Moueffek (ASSE)

Titulaire lors de la victoire de l’ASSE contre Dunkerque (2-1) Aimen Moueffek (25 ans) n’a pas totalement convaincu dans le onze de Philippe Montanier.

Le doute s’installe autour de Aïmen Moueffek (25 ans). Aligné d’entrée lors de la victoire face à Dunkerque (2-1), le milieu de terrain de l’ASSE espérait marquer des points… mais n’a pas totalement convaincu. 

Moueffek n’a pas convaincu les supporters de l’ASSE 

Si sa prestation a été jugée honorable, elle n’a pas suffi à faire l’unanimité. Un sondage publié par But! ASSE en dit long sur la tendance : 41,9 % des votants estiment qu’il reste trop irrégulier, contre seulement 27,9 % qui évoquent un retour prometteur.

Plus révélateur encore, 30,2 % des supporters pensent que Mahmoud Jaber mérite davantage sa chance. Un verdict sans appel, qui place Moueffek dans une position délicate à l’approche d’un match capital. Car le déplacement à Bastia s’annonce piégeux. 

À Montanier de trancher à Bastia 

Dans ce contexte, Philippe Montanier pourrait être tenté de faire un choix fort pour sécuriser son entrejeu. Le technicien de l’ASSE, qui a relancé son équipe dans la course à la montée, sait que chaque détail comptera dans le sprint final. Et la gestion des formes du moment sera déterminante.

Moueffek joue donc gros. Soit il conserve la confiance de son entraîneur, soit il pourrait rapidement retrouver un rôle de remplaçant dans un moment clé de la saison. À Bastia, la composition de départ en dira long pour le sprint final.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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