ASSE : double bonne nouvelle avant Bastia

Samedi soir, l’ASSE affrontera Bastia pour le compte de la 31e journée de Ligue 2. C’est Benoît Millot qui a été désigné pour arbitrer cette rencontre.

Après la défaite de Troyes à Rodez (1-2), lundi soir, l’AS Saint-Etienne n’a plus qu’un point de retard sur le leader aubois. Ce qui signifie que si elle remporte tous ses matches d’ici la fin de la saison, elle sera assurée de décrocher un quatrième titre de champion de Ligue 2 après 1963, 1999 et 2004. Car dans une dizaine de jours, elle recevra l’ESTAC à Geoffroy-Guichard. Mais d’ici là, il y a un match à gagner contre Bastia. Match qui aura bien lieu à Furiani alors que l’enceinte corse faisait l’objet d’une suspension après des incidents dus aux supporters locaux.

Il y a 10 ans, M. Millot avait déjà dirigé un Bastia-ASSE

Pour cette affiche historique, la direction technique de l’arbitrage a décidé de nommer l’expérimenté Benoît Millot. Et c’est une double bonne nouvelle pour l’ASSE. D’abord parce que son bilan avec les Verts est positif puisqu’il compte 12 victoires, 3 nuls et 8 défaites. C’est notamment lui qui avait dirigé le play-off aller contre le FC Metz (2-1) il y a deux ans. Ensuite parce qu’il a déjà dirigé un Bastia-ASSE. C’était il y a dix ans quasiment jour pour jour (le 16 avril 2016) et les Verts s’étaient imposés 1-0 sur un but de Nolan Roux.

Avec le porte-bonheur Millot à leurs côtés, les Verts ne doivent pas passer à côté contre Bastia, la première place du championnat étant désormais à portée de fusil.

#ASSE 10 ans après, Millot va arbitrer un Bastia-Sainté ! https://t.co/EEU9cF1tnq — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) April 13, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2