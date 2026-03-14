ASSE : les Verts enregistrent une super nouvelle avant le choc à Grenoble

L’AS Saint-Étienne peut aborder son déplacement sur la pelouse du Grenoble Foot 38 avec davantage de sérénité. Avant même de jouer, les hommes de Philippe Montanier ont reçu une excellente nouvelle venue des autres pelouses de Ligue 2.

Une concurrence qui s’entredéchire dans la course à la montée

Deux rencontres impliquant plusieurs prétendants à l’accession se disputaient avant le choc grenoblois. Résultat : la hiérarchie a été légèrement bousculée… pour le plus grand bonheur des Stéphanois.

Le Red Star FC, battu dans le Chaudron le week-end dernier, a repris sa marche en avant en s’imposant face à l’USL Dunkerque (1-0) grâce à une réalisation de Cabral. Un succès logique mais qui ne change pas fondamentalement l’équilibre du haut de tableau.

La vraie surprise est venue du match opposant le Stade de Reims au Rodez AF. Alors que les Rémois pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score, ils ont finalement sombré dans les dernières minutes.

Un scénario fou à Reims qui fait les affaires de l’ASSE

Mené au score, Rodez a renversé la situation dans un final totalement renversant. Baaloudj a d’abord égalisé à la 87e minute avant qu’Arconte n’offre la victoire aux Ruthénois dans le temps additionnel sur penalty.

Un retournement spectaculaire qui redistribue les cartes dans la lutte pour les premières places. Avec ce succès, Rodez revient à hauteur de Reims à la 5e place avec 43 points.

Devant eux, le Red Star pointe désormais à 44 unités, tandis que Le Mans FC reste 3e avec 47 points.

L’ASSE vise la tête

L’ASSE ponte toujours à la 2e place avec 49 points. Une position idéale avant un déplacement toujours délicat à Grenoble. Un succès permettrait aux Verts de devancer Troyes d’1 point.

L’objectif est clair pour les Verts : enchaîner une sixième victoire consécutive depuis l’arrivée de Philippe Montanier et creuser encore l’écart sur leurs poursuivants.