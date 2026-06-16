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FRANCE

RC Lens : les premiers mots de Dino Toppmöller

Par Fabien Chorlet - 16 Juin 2026, 11:23
Dino Toppmöller

La présentation du nouveau coach du RC Lens, Dino Toppmöller, a eu lieu ce mardi matin.

Dino Toppmöller est le nouvel entraîneur du RC Lens. Le club artésien a officialisé ce mardi matin la nomination du technicien allemand, qui a ensuite été présenté à la presse en fin de matinée. L’ancien coach de l’Eintracht Francfort a profité de l’occasion pour livrer ses premiers mots sous les couleurs sang et or.

« Je suis très fier d’être à Lens »

« Je suis très heureux d’être l’entraîneur du RC Lens. C’est important pour moi de travailler avec des gens qui partage mes valeurs. Pour moi, le foot c’est la vie. Je suis très fier d’être ici », a d’abord confié l’entraîneur de 45 ans avant de raconter les coulisses de son arrivée dans l’Artois.

« Il y a eu un premier appel en visio pendant 2h30. Je pense que si cela dure si longtemps, c’est qu’il y a une bonne entente tout de suite. Je voulais un club avec de l’ambition, là où je peux faire de belles choses. En Allemagne, Lens est connu pour un club avec de l’ambiance, bien structuré et ambitieux. Je me suis senti tout de suite très bien. »



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