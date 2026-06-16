Conscient que les finances de l’OM sont dans le rouge, Frank McCourt a fixé une feuille de route très claire à son nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi.

Alors que l’OM prépare une saison particulièrement importante, les dirigeants marseillais savent qu’ils doivent d’abord assainir la situation avant de pouvoir accélérer sur les recrues. Selon L’Équipe, Grégory Lorenzi est actuellement mobilisé sur de nombreux dossiers, mais un objectif domine tous les autres : générer des revenus grâce à des transferts sortants.

McCourt veut des ventes

Le propriétaire américain est conscient que les finances du club restent sous pression. Dans ce contexte, il a fixé une priorité très claire à son directeur sportif. Avant d’investir massivement sur le marché, Marseille doit enregistrer plusieurs ventes importantes afin de présenter des comptes plus équilibrés et d’aborder sereinement son prochain passage devant la DNCG.

Le calendrier ajoute d’ailleurs une pression supplémentaire puisque cette audition est attendue avant la fin du mois. Lorenzi se retrouve donc face à un chantier complexe : renforcer l’effectif tout en dégageant des liquidités significatives.

Le dossier Greenwood bien activé

Parmi les premiers dossiers traités figure celui de Mason Greenwood. Toujours selon L’Équipe, des discussions ont déjà été ouvertes avec l’attaquant anglais et son entourage afin d’évaluer les différentes possibilités pour son avenir.

L’ancien joueur de Manchester United représente l’un des actifs les plus valorisés de l’effectif marseillais. Une éventuelle vente pourrait permettre au club de réaliser une importante plus-value et d’offrir davantage de marge de manœuvre à la direction sportive. Même si aucun accord n’est évoqué à ce stade, le simple fait que des échanges aient été engagés montre que le sujet est pris très au sérieux en interne.

Un mercato conditionné aux départs

Cette situation pourrait avoir des conséquences directes sur le recrutement estival de l’OM. Tant que plusieurs ventes majeures ne seront pas bouclées, les dirigeants devront composer avec une marge de manœuvre limitée sur certains dossiers. Grégory Lorenzi avance donc sur deux fronts à la fois : préparer les futures arrivées tout en cherchant à valoriser les joueurs susceptibles de rapporter des sommes importantes.

Le message de Frank McCourt est limpide : l’équilibre financier passe avant tout. Et dans les prochaines semaines, le succès du mercato marseillais dépendra largement de la capacité du nouveau directeur sportif à concrétiser des ventes stratégiques.