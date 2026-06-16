Si l’officialisation de Michel Der Zakarian met plus de temps que prévu, sa présentation aura lieu à la reprise. Pas avant.

Les supporters du FC Nantes vont encore devoir patienter quelques jours avant de revoir officiellement Michel Der Zakarian. Si son retour sur le banc des Canaris ne fait plus guère de doute, le club a choisi de prendre son temps avant de communiquer. Une stratégie qui explique le retard observé ces derniers jours. Selon David Phelippeau, le FC Nantes souhaite finaliser l’ensemble du staff avant toute communication officielle.

Une présentation repoussée à la reprise

Le journaliste d’Ouest-France se montre toutefois rassurant sur l’issue du dossier : « L’officialisation de Michel Der Zakarian sur le banc du FC Nantes devrait avoir lieu en ce début de semaine. Le club a voulu attendre que le staff soit constitué en totalité pour communiquer visiblement. » Sauf surprise de dernière minute, le retour de Der Zakarian devrait donc être confirmé très prochainement par les dirigeants nantais. Le technicien s’apprête ainsi à entamer un nouveau chapitre avec un club qu’il connaît parfaitement, après plusieurs passages marquants en tant que joueur puis entraîneur.

En revanche, les supporters ne devraient pas voir Michel Der Zakarian s’exprimer publiquement immédiatement après son officialisation. Toujours selon David Phelippeau, sa présentation officielle n’interviendra qu’au moment de la reprise de l’entraînement : « Sa présentation ? À la reprise. » Selon les dernières tendances, cet événement pourrait avoir lieu autour du 24 juin, date qui correspond au redémarrage des activités du groupe professionnel.

Le staff du FC Nantes avant tout

Cette attente confirme la volonté du FC Nantes de présenter un projet complet plutôt qu’un simple changement d’entraîneur. Les dirigeants souhaitent manifestement officialiser l’ensemble du staff technique avant de lancer officiellement la nouvelle aventure de Michel Der Zakarian.

Une approche qui doit permettre au club de partir sur des bases claires au moment où un mercato particulièrement animé se prépare. Après plusieurs semaines de spéculations, les supporters nantais connaissent désormais le calendrier. L’officialisation est attendue dans les prochains jours, tandis que la présentation du nouvel entraîneur devrait intervenir lors de la reprise, aux alentours du 24 juin.