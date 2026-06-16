RC Lens : Toppmöller envoie un message fort à Sage, Leca sort du silence sur son départ

Présenté ce mardi au RC Lens, Dino Toppmöller a évoqué Pierre Sage, tout comme Benjamin Parrot et Jean-Louis Leca.

Durant la présentation de Dino Toppmöller, officiellement nommé ce mardi au poste d’entraîneur du RC Lens, un nom est revenu à plusieurs reprises : celui de Pierre Sage. Après seulement une saison sur le banc artésien, marquée par une place de vice-champion de France et le premier sacre du club en Coupe de France, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais a choisi de rejoindre Crystal Palace.

Toppmöller : « Je n’ai pas peur de succéder à un coach qui avait du succès »

Devant la presse, Dino Toppmöller a tenu à saluer le travail accompli par son prédécesseur. « Félicitations au travail de Pierre Sage. Mais c’est le travail de tout un club, pas seulement du coach. Ce sera une saison différente avec la Ligue des Champions et les matchs dans la semaine. Je n’ai pas peur de succéder à un coach qui avait du succès. À Francfort, c’était la même chose. Pour moi, le plus important est de trouver un club où les conditions sont bonnes pour travailler. Je pense qu’on peut réussir des choses extraordinaires. »

Parrot : « Ce n’est pas une forme de trahison »

Benjamin Parrot, directeur général du RC Lens, et Jean-Louis Leca, directeur sportif du club, sont également revenus sur le départ de Pierre Sage. « Ce n’est pas une forme de trahison. Il n’y a pas de colère. Notre métier est de gérer des départs, des offres. Aujourd’hui, le monde du football est comme cela avec des joueurs et des entraîneurs. Cela ne change pas le projet du club. On lui souhaite le meilleur. On reste positif et maintenant place à la suite. On fait avancer le projet. C’est notre seule énergie », a confié Benjamin Parrot.

« On a mis du temps pour gagner. Je suis arrivé il y a 8 ans. Aujourd’hui, nous, on doit mettre énormément de choses dans le projet pour ne plus attendre 20 ans pour gagner quelque chose. Progresser, c’est faire progresser notre club, notre formation, notre cellule de recrutement, les staffs techniques. Tout cela pour ne pas attendre 20 ans pour gagner quelque chose », a, lui, déclaré Jean-Louis Leca.