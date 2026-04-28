OM : déjà 7 millions d’euros envolés pour cet été à cause de Medhi Benatia

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

La saison n’est pas encore terminée que l’Olympique de Marseille doit déjà faire face à une réalité préoccupante : certains choix récents pourraient coûter très cher.

Au cœur des critiques, deux dossiers liés à Mehdi Benatia, qui commencent à peser lourd dans les finances… et dans le sportif.

Habib Beye, un pari coûteux

L’arrivée de Habib Beye avait surpris. Un contrat longue durée jusqu’en 2027, malgré un contexte déjà fragile après son passage au Stade Rennais FC.

Aujourd’hui, la tendance est claire : un départ en fin de saison semble se dessiner.

Et avec lui, une indemnité de licenciement estimée à près de 3 millions d’euros. Un montant conséquent, qui vient s’ajouter à une saison déjà délicate sur le plan sportif.

🔴 Habib Beye 🇸🇳 se dirige vers un départ à la fin de la saison, n'ayant atteint aucun objectif fixé par Frank McCourt 🇺🇸. Sous contrat jusqu'en Juin 2027, il devrait toucher une indemnité d'environ 3M€.#TeamOM | #MercatOM



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Une non-qualification qui coûte cher

À cela pourrait s’ajouter un manque à gagner bien plus important : une absence de qualification en Ligue des Champions.

Un scénario qui priverait le club de revenus essentiels et fragiliserait encore davantage sa stratégie économique.

Dans ce contexte, chaque erreur de casting prend une dimension encore plus lourde.

Nwaneri, de promesse à déception

Autre dossier qui interroge : celui de Ethan Nwaneri.

Arrivé avec de grandes attentes, le jeune talent prêté par Arsenal FC avait pourtant bien démarré, notamment avec une prestation remarquée face au RC Lens.

Mais depuis, le joueur a disparu des radars. Temps de jeu limité, impact quasi nul, et une impression de décalage avec les exigences du club.

Un chèque de 4 millions d’euros ?

Selon certaines conditions liées à son prêt, l’OM pourrait devoir verser près de 4 millions d’euros à Arsenal.

Une somme importante pour un joueur qui n’aura finalement jamais réussi à s’imposer.

Un dossier qui laisse un goût amer, tant les espoirs initiaux étaient élevés.

Des choix qui interrogent

Au total, ce sont déjà près de 7 millions d’euros qui pourraient s’envoler pour deux paris ratés.

Dans un club où les marges financières sont surveillées de près, ces décisions posent question.

Benatia sous pression

Ces deux dossiers placent forcément Mehdi Benatia sous le feu des critiques lui qui partira de l’Olympique de Marseille à l’issue de la saison.

Une fin de saison décisive

Pour l’OM, l’objectif est clair : limiter la casse et préparer l’avenir.

Mais une chose est sûre, ces deux dossiers resteront comme des symboles d’une saison où certains choix auront coûté cher.

Et à Marseille, ce genre d’erreurs ne passe jamais inaperçu.