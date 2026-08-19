Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le transfert de Jordan James est en train de s’accélérer du côté du Stade Rennais.

Le Stade Rennais a finalement réussi à avancer concrètement sur le dossier Jordan James. Le milieu gallois de 22 ans est désormais tout proche de rejoindre le club breton dans le cadre d’un prêt payant assorti d’une option d’achat.

Accord total pour Jordan James

Benjamin Quarez, journaliste du Parisien, confirme l’avancée majeure de l’opération : « Accord total entre le Stade Rennais et Wolverhampton pour le prêt payant avec option d’achat de Jordan James. Le milieu gallois est parti passer sa visite médicale avec les Wolves. » Le transfert semble donc désormais entrer dans sa dernière étape.

Après l’accord trouvé entre les deux clubs, Jordan James a pris la direction de Wolverhampton afin de passer sa visite médicale. Sauf contretemps lors de cette étape, le milieu gallois devrait donc pouvoir finaliser son arrivée.

Pour Rennes, cette opération représente une nouvelle solution dans l’entrejeu alors que Franck Haise souhaite disposer d’un effectif suffisamment fourni pour répondre aux exigences de la saison.

Une opération qui pourrait atteindre 10 M€

Le Stade Rennais mise donc sur une formule permettant de limiter immédiatement l’investissement tout en conservant la possibilité de recruter définitivement le joueur. Le prêt sera payant et accompagné d’une option d’achat. Le montant global de l’opération pourrait atteindre environ 10 millions d’euros. Une formule qui permet à Rennes de sécuriser un renfort dès maintenant tout en conservant une certaine souplesse financière.

Cette arrivée potentielle intervient alors que le Stade Rennais cherche encore à remodeler son effectif. Après avoir travaillé sur plusieurs dossiers ces dernières semaines, le club breton semble désormais passer à la vitesse supérieure. Jordan James pourrait ainsi devenir une nouvelle pièce du projet de Franck Haise. Avec l’accord total annoncé par Benjamin Quarez et la visite médicale désormais programmée, le milieu gallois n’a plus beaucoup d’obstacles à franchir avant de devenir officiellement Rennais.