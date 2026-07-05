Stade Rennais Mercato : c’est officiel pour Mayenda, son transfert cache une énorme surprise

Le Stade Rennais a officialisé ce dimanche soir l’arrivée d’Eliezer Mayenda en provenance de Sunderland. Un transfert qui va également rapporter gros au FC Sochaux-Montbéliard.

Le Stade Rennais tient son renfort offensif majeur de l’été. En effet, le club vient tout juste d’annoncer le transfert d’Eliezer Mayenda, attaquant de 21 ans formé en partie en France. L’opération est estimée à plus de 25 millions d’euros, avec un contrat de cinq ans.

Polyvalent, rapide et capable d’évoluer sur plusieurs postes offensifs, Mayenda est considéré comme un profil compatible avec le projet rennais, qui continue de miser sur des joueurs à fort potentiel de progression.

Une rentrée d’argent surprise pour Sochaux

Si Rennes est l’acteur principal de ce transfert, le grand gagnant indirect pourrait bien être Sochaux. Le club formateur de Mayenda avait conservé un pourcentage sur la revente lors de son départ vers l’étranger. Résultat : le FC Sochaux pourrait récupérer environ 4 millions d’euros, selon les mécanismes de solidarité FIFA et les clauses négociées lors du transfert initial.

Une somme considérable pour un club en reconstruction qui vient de remonter en Ligue 2, qui confirme l’importance stratégique de la formation dans le modèle économique sochalien.

Un transfert structuré autour de la plus-value

Rennes ne se contente pas d’un simple renfort : le club breton poursuit une stratégie claire, axée sur des profils jeunes, déjà compétitifs et à forte valeur marchande.

Mayenda s’inscrit dans cette logique, malgré une saison mitigée en Premier League mais une montée en puissance progressive depuis son départ de France.

Sochaux, la formation toujours rentable

Ce dossier rappelle une nouvelle fois la capacité du FC Sochaux-Montbéliard à générer des revenus importants grâce à sa formation.

Même avec un temps de jeu limité en Ligue 2, le passage de Mayenda au club continue de produire des effets financiers plusieurs années après son départ.