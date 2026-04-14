Le PSG ferait partie des clubs intéressés par le jeune milieu de Newcastle Lewis Miley (19 ans), dont le jeu rappelle celui de Vitinha.

Dans quelques années, peut-être que le match du 28 janvier 2026 entre le Paris Saint-Germain et Newcastle (1-1) sera remémoré comme celui où Lewis Miley a tapé dans l’œil des dirigeants du club de la capitale. Ce soir-là, le petit milieu de terrain anglais avait réalisé une très grosse performance face à la crème du continent, Vitinha, Joao Neves et Warren Zaïre-Emery. Du haut de ses 19 ans, il avait tenu la dragée haute au champion d’Europe. Depuis, le PSG fait partie de la liste des courtisans à Miley, dont l’avenir pourrait s’écrire loin des Magpies.

Ce serait une belle prise de guerre pour le Qatar

Né à Newcastle, supporter du NUFC où il a été formé, Lewis Miley n’a pas du tout envie de quitter son club. Mais les Noir et Blanc sont partis pour ne pas disputer de Coupe d’Europe la saison prochaine. Si c’est le cas, ils devront vendre quelques-uns de leurs meilleurs joueurs pour rentrer dans les clous du fair-play financier. Les milieux Bruno Guimaraes (ex-OL) et Sandro Tonali ainsi que l’attaquant Anthony Gordon sont concernés en premier lieu. Mais Miley pourrait aussi être sacrifié afin de conserver un ou plusieurs de ces tauliers.

Coté à 25 M€ par Transfermarkt, le « nouveau Vitinha » pourrait rapporter beaucoup plus car, selon Ekrem Konur, le PSG et Manchester United sont sur les rangs. Pour le Qatar, ce serait une belle prise de guerre puisque Newcastle est contrôlé par l’Arabie Saoudite, ennemi de l’émirat…

🚨🆕 #Newcastle

Lewis Miley attracting major interest after strong Premier League season.



👀 Interest → PSG & several English clubs (Man Utd scouting him for years)



💰 Newcastle → see him as key to long-term plans, but sale would mean pure profit. pic.twitter.com/AX0FkdD8yW — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 14, 2026

Le calendrier de fin de saison du PSG

14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League