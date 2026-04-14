Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, suit depuis des années la progression de son compatriote Gonçalo Inacio (Sporting). Mais le Real Madrid, le FC Barcelone et les grands de Premier League aussi !

Recruteur de premier plan, Luis Campos a des yeux partout dans son pays, le Portugal. Que ce soit avec l’AS Monaco, où il avait déniché Bernardo Silva en réserve du Benfica, à Lille, où il avait profité des problèmes du Sporting pour faire venir Rafael Leao, ou au PSG, où il a ramené Ramos, Neves (Benfica), Mendes (Sporting) et Vitinha (FC Porto), le Lusitanien aime faire ses courses dans un championnat qui produit, il est vrai, énormément de talents. Et il comptait bien y faire encore ses emplettes cet été. Sauf qu’une piste qu’il suit depuis des années est désormais suivie par énormément de clubs !

Inacio est suivi par de nombreux grands clubs

AS révèle en effet que le Real Madrid, le FC Barcelone et tout ce que la Premier League compte de puissances financières (Chelsea, Liverpool, Manchester United…) s’est mis sur les rangs pour recruter Gonçalo Inacio. Le défenseur central du Sporting ne cesse de progresser depuis qu’il a pointé le bout de son nez en équipe première il y a six ans. Il est aujourd’hui coté 40 M€ et possède une clause libératoire de 60 M€. Cette saison, il épate par ses statistiques : 89% de passes réussies, 55% de réussite dans le jeu long, 61% de duels aériens gagnés, 3,2 récupérations par match… Bon sur l’homme, souvent bien placé, très bon relanceur, Inacio a toutes les qualités !

Luis Campos l’aurait bien vu en successeur à terme de Marquinhos. Une arrivée à Paris dès cet été lui aurait permis de gérer cette transition en douceur, de s’habituer au PSG avant de succéder au Brésilien dans un an ou deux. Mais si les champions d’Europe le veulent vraiment, il va leur falloir sortir le carnet de chèques face à une concurrence redoutable !

Gonçalo Inácio despierta intereses de los grandes.



Su gran temporada en el Sporting, especialmente en Champions, ha llamado en Inglaterra (Chelsea, Liverpool y Manchester United) y España.



Su cláusula asciende a 60M€, pero negociables.@diarioas https://t.co/CdxltQQF6D — Eduardo Burgos (@edu17burgos) April 14, 2026

Le calendrier de fin de saison du PSG

14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League