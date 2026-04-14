Alors que son homologue de Liverpool, Arne Slot, devrait faire plusieurs changements dans son onze de départ, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, lui, ne devrait rien toucher par rapport à l’aller.

Ce soir, le Paris Saint-Germain se rend à Anfield avec un peu plus de certitudes qu’il y a un an. A l’époque, battu au Parc des Princes suite à un but tardit d’Harvey Elliott, le futur champion d’Europe avait réussi l’exploit d’aller gagner à Liverpool (1-0) avant de s’imposer aux tirs au but. Cette fois, il possède deux buts d’avance et, surtout, beaucoup plus de confiance en ses propres moyens. En outre, les Reds sont bien moins fringants qu’à l’époque, quand ils filaient vers leur vingtième titre de champion d’Angleterre. Englués dans une crise sans fin, les joueurs du LFC ne semblent pas en mesure de renverser l’ogre parisien.

Pas de changement dans le onze du PSG ?

Selon Le Parisien, Luis Enrique ne devrait rien changer par rapport au onze qui a remporté le quart de finale aller de la Champions League il y a six jours. Un choix logique étant donné que Bradley Barcola, qui a manqué la première manche, revient seulement de sa blessure contractée lors du match retour face à Chelsea (3-0), alors que Fabian Ruiz n’est toujours pas opérationnel. Par conséquent, le onze du PSG devrait être le suivant : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Vitinha, Neves, Zaïre-Emery – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

En revanche, Liverpool devrait procéder à plusieurs changements. Arne Slot devrait revenir à son 4-2-3-1 de prédilection, lui qui avait tenté sans succès une défense à trois à l’aller. Mohamed Salah, qui n’avait pas joué au Parc mais qui a marqué samedi contre Fulham (2-0), devrait être titularisé sur l’aile droite. A gauche, le jeune Rio Ngumoha, lui aussi buteur face aux Cottagers, pourrait démarrer la partie. Le onze du LFC devrait être bouleversé par rapport à l’aller, ce qui tranchera avec celui du PSG.

Liverpool-PSG : la composition probable de Paris avec le même onze qu’à l’aller et Barcola sur le banc

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Le calendrier de fin de saison du PSG

14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League