Le PSG a de bonnes chances de se qualifier face à un Liverpool battu 2-0 en quarts de finale aller de la Champions League et bien moins fringuant que la saison dernière à cause, notamment, des contre-performances répétées d’un cadre.

Ce lundi en conférence de presse, Luis Enrique a fait profil bas avec le quart de finale retour de Champions League entre son PSG et un Liverpool pourtant battu 2-0 mercredi dernier : « Le match sera très différent de l’aller. Il faut savoir gérer les moments de difficulté et ensuite faire notre match comme d’habitude en jouant notre football et ne pas venir ici en défendant le résultat. Normalement, quand tu joues le début de match ça peut être important, mais dans le football actuel le score peut changer au bout de cinq minutes. C’est important de bien débuter le match mais ça ne sera pas la clé du match. Pour moi, c’est un match piège mais le football et les matches changent très vite. Il faut être concentré car tu peux encaisser un but très vite ».

Konaté à côté de la plaque

Le PSG peut encaisser un but très vite mais il peut surtout en marquer un très vite. Car la défense de Liverpool est une catastrophe cette saison. De Jeremie Frimpong à droite à Milos Kerkez à gauche en passant par Ibrahima Konaté et Virgil van Dijk dans l’axe, les quatre titulaires sont terriblement inconstants et fébriles. Surtout le Français. Miné depuis le début de la saison par les négociations sur sa prolongation de contrat, il n’est que l’ombre de lui-même. Et le décès de son père il y a quelques semaines a fini de le plomber moralement.

A l’aller au Parc, Konaté a bu le bouillon face aux assauts parisiens. Un temps courtisé par le PSG et surtout le Real Madrid, il devrait finalement rester à Liverpool. Vu ses performances depuis huit mois, on ne s’étonne pas que Parisiens et Merengue aient finalement refermé ce dossier. Surtout que cela a contribué à plomber le joueur, donc le LFC…

Encore catastrophique face au PSG à l’aller, le cas Ibrahima Konaté pose problèmehttps://t.co/jMcbgOY2OY — Foot Mercato (@footmercato) April 13, 2026

Le calendrier de fin de saison du PSG

14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League